Polkadot rebondit après la vente, mais le potentiel de hausse du DOT est limité à 46 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot chute jusqu’à 15% au cours de la séance de bourse de mardi.

Plus de 50% de la baisse a été récupérée, mais il reste à voir si le rebond est un faux.

Le potentiel de hausse peut être limité dans l’intervalle.

Le prix de Polkadot, comme le reste du marché des crypto-monnaies, a connu une forte baisse. Malgré un rebond de 10 % par rapport au plus bas de la journée, la clôture de Polkadot est toujours inférieure à l’ouverture quotidienne.

Le prix du polkadot fait face à une direction de tendance incertaine ; les commerçants digèrent les ventes récentes

Le prix du polkadot se retrouve dans une position où il n’était plus depuis fin septembre. Il se situe actuellement entre une combinaison de résistance avec le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen à la zone de valeur de 46 $ et une zone de support au sommet du nuage Ichimoku à 38 $.

Le potentiel de hausse est probablement limité au Tenkan-Sen et au Kijun-Sen. Si le prix de Polkadot revient pour tester ces niveaux en tant que résistance, les traders voudront observer toute cassure qui ramènerait Polkadot à une clôture au-dessus de Tenkan-Sen et Kijun-Sen. Un mouvement de continuation haussier se produirait probablement si les traders rassemblaient Polkadot à une clôture supérieure à 48 $.

Alors que le prix de Polkadot a trouvé des achats réactifs par rapport au sommet du Cloud (Senkou Span A) à 38 $, il reste un autre niveau de support principal que les traders voudront peut-être tester. La zone de valeur de 35,50 $ contient deux des niveaux de support les plus puissants du graphique de Polkadot : le point de contrôle du volume 2021 et Senkou Span B.

Les oscillateurs montrent que certaines conditions de survente sont présentes. Les bandes Optex ont une pente presque verticale et s’enfoncent profondément dans la plage de survente. De plus, l’indice composite se situe à des niveaux de support historiques et l’indice de force relative est au niveau de support de survente final à 40.

Graphique Ichimoku hebdomadaire DOT/USDT

Les traders voudront surveiller toute clôture forte à ou au-dessus de 48 $, tandis que les traders voudront surveiller une clôture Senkou Span B à 37 $.