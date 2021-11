Les traders attendent un renversement de tendance après que le prix de l’Ethereum a chuté à 4 100 $ | Cryptomonnaie

La baisse de 13% de l’ETH à 4 100 $ a conduit à 200 millions de dollars de liquidations à terme, mais les traders professionnels ont toujours des raisons de rester longs et forts.

Les traders d’éther (ETH) pourraient avoir quelques raisons de paniquer après la chute de 13% d’aujourd’hui à 4 100 $. Le retrait rapide semble avoir rompu un canal ascendant de 55 jours qui avait un objectif de 5 500 $.

Prix ​​Ether/USD à FTX. Source : TradingView

Ceux qui ne se soucient pas de l’analyse technique comprendront que la volatilité quotidienne de 3,4% de la crypto-monnaie justifie la variation de prix négative de 10%. Pourtant, il ne faut pas négliger les externalités telles que l’approbation du projet de loi sur les infrastructures aux États-Unis lundi.

La législation exige que les transactions d’actifs numériques d’une valeur supérieure à 10 000 $ soient signalées à l’Internal Revenue Service. On ne sait toujours pas si cela s’appliquera aux particuliers et aux entreprises développant la technologie blockchain et les portefeuilles.

De plus, le 12 novembre, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a officiellement rejeté la demande de demande de fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant de VanEck. Le régulateur a cité des « actes et pratiques frauduleux et manipulateurs », ainsi que le manque de transparence sur le stablecoin de Tether (USDT).

Les liquidations d’aujourd’hui n’étaient pas significatives

Le mouvement inattendu des prix de l’ETH a déclenché pour 200 millions de dollars de liquidations de contrats à terme longs à effet de levier, mais l’intérêt ouvert sur les marchés à terme d’Ether est toujours sain.

Les contrats à terme sur ETH regroupent les intérêts ouverts. Source : CoinGlass.com

Remarquez comment les 11,9 milliards de dollars actuellement en place pour les contrats à terme perpétuels et trimestriels sont supérieurs de 37 % à ceux d’il y a deux mois. Cependant, le nombre d’effets de levier longs (achat) et courts (vente) sont appariés à tout moment dans tout contrat dérivé.

Les traders pro ne sont plus excessivement optimistes

Pour déterminer si les traders professionnels ont une tendance baissière, il faut commencer par analyser la prime à terme, également appelée taux de base. Cet indicateur mesure l’écart de prix entre les prix des contrats à terme et le marché au comptant régulier.

Les contrats à terme trimestriels d’Ether sont les instruments préférés des baleines et des bureaux d’arbitrage. Même si les produits dérivés peuvent sembler compliqués pour les commerçants de détail en raison de leur date de règlement et de la différence de prix par rapport aux marchés au comptant, l’avantage le plus important est l’absence de taux de financement fluctuant.

Taux de base des contrats à terme sur l’éther à trois mois. Source : Laevitas.ch

Les contrats à terme sur trois mois se négocient généralement avec une prime annualisée de 5 à 15 %, ce qui est considéré comme un coût d’opportunité pour les opérations d’arbitrage. En reportant le règlement, les vendeurs exigent un prix plus élevé, ce qui entraîne la différence de prix.

Comme illustré ci-dessus, la montée en flèche d’Ether au-delà de 4 000 $ le 21 octobre a fait que le taux de base a atteint le niveau de 20 %, ce qui marque un effet de levier excessif de la part des acheteurs. Après trois semaines variant entre 14% et 20%, l’indicateur est tombé à 12% actuellement.

Bien que le taux de base reste neutre à haussier, il indique que l’excès de chaleur de certains acheteurs a pris fin, ce qui est essentiellement un nettoyage sain. Compte tenu de l’image drastique dépeinte par la rupture du canal ascendant, les traders d’Ether devraient considérer les données des dérivés comme une brève période de réflexion.