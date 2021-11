Les traders tentent de pousser l’AVAX d’Avalanche au-dessus d’une falaise pour une correction de 35% | Cryptomonnaie

Le prix AVAX fait face à une réaction de la divergence baissière de ses oscillateurs.

Les traders peuvent attendre d’entrer dans une zone de support puissante qui combine les niveaux de Fibonacci et d’Ichimoku.

Les retracements avant la période des fêtes sont normaux.

Le prix AVAX a ouvert la semaine très fort avec un nouveau record historique et après avoir atteint le niveau de prix très recherché de 100 $. Cependant, depuis qu’il a atteint ces deux jalons, AVAX a chuté de plus de 16% par rapport au nouveau sommet. Malheureusement pour les traders, les prix semblent continuer à se déplacer vers le sud.

Prix ​​AVAX pour prolonger les pertes de 35 % supplémentaires par rapport au plus haut historique

Le prix AVAX a toujours trouvé un support contre l’hebdomadaire Tenkan-Sen, actuellement à 76,50 $. Depuis le premier passage au dessus de l’hebdomadaire Tenkan-Sen dans la semaine du 13 août 2021, AVAX n’a ​​jamais testé le Kijun-Sen. Compte tenu du développement actuel de la configuration en chandeliers, il existe une menace réelle que le Tenkan-Sen échoue en tant que niveau de support.

Les acteurs du marché considèrent probablement la zone de valeur de 55 $ comme le prochain niveau de support principal pour AVAX. En effet, le Kijun-Sen hebdomadaire, le retracement à 50 % de Fibonacci et un nœud à volume élevé dans le profil de volume 2021 existent tous dans la fourchette de prix de 55 $. Si le prix AVAX passe à 55 $, cela représenterait une baisse de 45% par rapport au plus haut historique. Cela peut sembler beaucoup, mais le mouvement se situe dans la plage de retracement en pourcentage moyen des altcoins.

Graphique Ichimoku hebdomadaire AVAX/USDT

Les traders et les traders voudront surveiller la réaction du prix AVAX s’il se rapproche du Tenkan-Sen. Tout support soutenu et robuste au Tenkan-Sen invalidera toute projection baissière plus profonde. Si le support se maintient sur le Tenkan-Sen, alors AVAX poursuivra probablement sa tendance actuelle à la hausse.