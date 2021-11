Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les cryptos font face à des prises de bénéfices à l’échelle du marché | Cryptomonnaie

La réversion moyenne du prix du Bitcoin pourrait déclencher une baisse de 25%.

Ethereum fait face à une baisse d’au moins 16% pour couvrir les lacunes Ichimoku existantes.

XRP pourrait surpasser Bitcoin et Ethereum en se consolidant au lieu de se vendre.

L’action des prix du Bitcoin reste prolongée par rapport à son Tenkan-Sen hebdomadaire, suggérant qu’un retracement est susceptible de se produire. Le prix de l’Ethereum, comme le Bitcoin, est exposé à des écarts importants sur son graphique hebdomadaire Ichimoku. Le prix du XRP peut surprendre les acteurs du marché en surperformant Bitcoin et Ethereum pour la première fois depuis de nombreux mois.

Prix ​​​​du Bitcoin trop étendu, retracement profond entrant

Le prix du Bitcoin continue d’avoir des écarts importants entre les corps des chandeliers hebdomadaires et l’hebdomadaire Tenkan-Sen. Les écarts entre les corps Tenkan-Sen et chandelier se résolvent généralement sur cinq à six périodes, une période que Bitcoin est actuellement à la fin. Par conséquent, à moins que Bitcoin ne consolide et négocie latéralement, la prochaine étape consiste pour Bitcoin à voyager plus bas pour revenir au Tenkan-Sen.

Graphique Ichimoku hebdomadaire BTC/USD

Cependant, étant donné la nature étendue de l’entraînement de Bitcoin, des prises de bénéfices plus importantes peuvent se produire et les commerçants pourraient plutôt pousser Bitcoin encore plus bas vers la zone de confluence du point de contrôle de volume Kijun-Sen et 2021 à 48 250 $. Les perspectives baissières seront invalidées si Bitcoin crée de nouveaux sommets historiques.

Le prix d’Ethereum revient à 3 800 $

L’action des prix Ethereum est très lourde et devrait subir un recul. La structure des prix est presque identique à celle des Bitcoins, mais Ethereum peut être plus susceptible à un retracement plus profond en raison des chandeliers haussiers consécutifs de sept semaines. De plus, l’expansion de 61,8% de Fibonacci à 4 500 $ a agi comme un niveau de résistance raisonnablement fort.

Le niveau le plus critique à surveiller est l’indice composite, qui a un fanion baissier. De plus, l’indice composite a trois pics inférieurs, tandis que le graphique en chandeliers a imprimé trois pics supérieurs, créant une divergence baissière.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USD

Compte tenu du cycle temporel actuel et de l’action prolongée des prix, il peut être difficile de mettre fin à l’invalidation des perspectives baissières. Des sommets importants et durables au-delà des nouveaux sommets historiques les plus récents devraient être maintenus.

Le prix du XRP peut s’échanger latéralement, limitant les risques de baisse

Le prix XRP est actuellement comparé à une série robuste de niveaux de prix, créant un niveau de support ferme. Entre les niveaux de prix de 1,08 $ et 1,14 $, les quotidiens Kijun-Sen, Senkou Span A, Senkou Span B et 2021 Volume Point Of Control résident tous.

XRP est au-dessus de tous ces niveaux, montrant une certaine résilience et force, tandis que Bitcoin et Ethereum montrent une faiblesse. En conséquence, XRP est mieux placé pour se consolider dans sa zone de valeur actuelle plutôt que pour vendre.

Graphique Ichimoku hebdomadaire XRP/USDT

Cependant, des menaces à la baisse subsistent pour le XRP. Actuellement, il se trouve à l’intérieur d’un drapeau baissier et fait face à tous les risques associés à ce modèle de continuation baissier. De plus, les traders voudront surveiller toute clôture quotidienne inférieure à 0,99 $, car cela pourrait déclencher un crash flash pour tester la zone de valeur de 0,60 $.