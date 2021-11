Les traders MATIC attendent sur la touche alors que le prix de Polygon chute vers 1,35 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon est sous pression avec des pressions à la fois à la hausse et à la baisse.

Le prix MATIC pourrait connaître une rupture accélérée à la baisse avant que les traders ne reprennent l’action sur les prix.

Attendez-vous à une cassure à la baisse, le prix MATIC recherchant un support durable.

Le prix du Polygon (MATIC) n’a pas dépassé le pivot mensuel à 1,80 $, a chuté et a depuis rebondi sur la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 1,55. Avec des vents arrière favorables qui s’estompent et une ambiance baissière, attendez-vous à une cassure à la baisse – bien que les haussiers attendront finalement le bon moment pour reprendre l’action des prix MATIC avec une remise intéressante.

Prix ​​MATIC pour présenter une remise appropriée avant que les traders n’interviennent

Le prix du Polygon subit une pression des deux côtés alors qu’une ligne de tendance descendante rouge forme une ligne de limite supérieure composée de hauts et de bas inférieurs, formée quotidiennement. Les baisses sont captées par les traders aux côtés de la SMA de 55 jours. Comme les deux éléments poussent le prix MATIC, une compression est en vigueur.

Le prix MATIC voit les vents arrière s’estomper et de plus en plus de vents contraires apparaissent, déprimant l’action des prix, ce qui indique une cassure baissière de la compression. Les traders briseront le SMA de 55 jours, ce qui ouvre initialement la porte à 15 % de pertes supplémentaires, avec un support puis le coup d’envoi du SMA de 200 jours à 1,35 $. Attendez-vous à voir une pause à ce niveau alors que les traders enregistrent des bénéfices. Dans le même temps, attendez-vous à un contre-courant des traders commençant à s’estomper dans le prix MATIC.

Graphique journalier MATIC/USD

Même avec le SMA de 200 jours qui semble solide, attendez-vous à un rapide saut vers le niveau de support mensuel S1 proche de 1,25 $ et le niveau historique pivot à 1,20 $. Ces deux niveaux seront le point d’entrée que la plupart des traders auront dans leurs livres comme points de déclenchement pour être longs. À ces niveaux, l’indice de force relative (RSI) sera en territoire de survente, ce qui devrait signaler aux traders qu’un nouvel élan baissier est susceptible d’être atténué et de les voir enregistrer des bénéfices. Ils auront besoin de traders pour prendre l’autre côté du commerce et fournir des liquidités pour le faire.