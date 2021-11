Le prix du Dogecoin passe à la baisse et forme un canal baissier | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin est en retrait alors que le prix DOGE glisse en dessous de 0,26 $.

Le prix DOGE s’est accéléré suite à la baisse, les traders ont cassé le premier support initial.

Cette correction pourrait contenir encore 20 % des pertes.

Dogecoin (DOGE) est sous la pression des traders qui prennent le relais. Le prix continue de baisser, laissant derrière lui le pivot mensuel de 0,27 $ alors qu’il prolonge sa baisse. Le prix DOGE baisse car aucun niveau de support solide n’est là pour ralentir sa descente, à l’exception d’une moyenne mobile. Une autre cassure accélérerait la correction de 20 % supplémentaires vers 0,20 $.

La correction des prix Dogecoin pourrait contenir 20% de pertes supplémentaires

Le prix du Dogecoin est en recul alors que sa décoloration de novembre se poursuit et s’accélère. Les traders ont tenté leur dernière tentative de dépasser le pivot mensuel à 0,28 $, mais ont échoué et avec le début de cette semaine, le prix DOGE a déjà corrigé 10%. La moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,25 $ semble essayer d’arrêter la pression de vente, mais comme elle est seule sans autre support d’aucune sorte, elle ne devrait pas ralentir la vente, ce qui signifie qu’il y a pas de véritable point d’entrée pour que les traders fassent marche arrière.

Le prix DOGE voit les traders commencer leur vente à partir d’une ligne de canal supérieure, marquée en violet sur le graphique, qui semble être symétrique avec la ligne de tendance descendante rouge. Un canal de tendance baissière semble se former, ce qui pourrait commencer à accélérer de nouveaux mouvements à la baisse. À la baisse, les lignes de tendance verte et rouge forment une intersection autour de 0,23 $, ce qui est, pour l’instant, le seul élément de soutien fondamental à proximité immédiate.

Graphique journalier DOGE/USD

Si ce point d’intersection se brise et voit les traders pousser le prix DOGE en dessous de la ligne de tendance descendante rouge, attendez-vous à une accélération des pertes avec 20 % supplémentaires vers 0,20 $-0,19 $. Cette zone détient le niveau de support mensuel S1 et le plus bas de septembre, ce qui devrait inciter les traders à acheter des pièces DOGE car le prix se négociera avec une bonne remise. Avec cela, le RSI se négociera dans une zone de survente et verra les vendeurs réaliser des bénéfices à mesure que le volume de vente se tarit.