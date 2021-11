La dynamique des prix XRP passe à la baisse alors que les traders Ripple prennent le relais | Cryptomonnaie

Le prix Ripple est sous pression aujourd’hui, car le prix XRP a été corrigé de 10 % en seulement deux jours de bourse.

Le prix XPR voit un support antérieur se maintenir pour le moment, mais les vents arrière commencent à s’estomper.

Attendez-vous à ce que les traders poussent une autre jambe plus bas pour conserver 8 % de pertes supplémentaires.

Le prix Ripple (XRP) est en retrait pour une deuxième journée alors que les haussiers voient leurs tentatives d’augmentation de la hausse bloquées par la ligne de limite supérieure orange inclinée. Suite au rejet par cela et au rebond sur la ligne de tendance ascendante verte, les traders ont maintenant pris le contrôle de l’action des prix XRP. Attendez-vous à d’autres baisses car les traders dictent pour le moment. Recherchez les niveaux d’assistance appropriés pour récupérer des pièces XRP à prix réduit.

Le prix XRP voit un premier arrêt pour les traders et une entrée initiale pour les traders

Le prix d’ondulation est sous pression alors que la vente s’accélère au cours de la deuxième journée de baisse pour XRP. Les traders sont entrés en force et ont repoussé l’action des prix vers 1,09 $.

La réaction du prix du XRP ne devrait pas être une surprise, car la main baissière était déjà visible plus tôt la semaine dernière. Les bougies des 9 et 10 novembre n’ont pas pu se maintenir au-dessus de la ligne frontière supérieure orange, reflétant le changement crucial de volume du côté acheteur vers le côté vendeur. La disparition de la ligne orange signifie que les traders ont eu presque une semaine entière pour se préparer et créer un élan en leur faveur. L’indice de force relative (RSI) le confirme car il est passé en dessous de la zone neutre et a encore plus de marge avant de toucher la barrière de survente.

Graphique journalier XRP/USD

Attendez-vous à ce que les traders XRP prennent des bénéfices à 1,09 $ et testent éventuellement 1,05 $, car le RSI a encore plus de marge pour baisser. Les traders pourraient utiliser ces niveaux comme points d’entrée pour un commerce en fondu. Si davantage de vents contraires apparaissent, attendez-vous à une évolution vers la moyenne mobile simple de 200 jours autour de 1,00 $. Cela mettrait probablement le RSI en survente et verrait donc les traders prendre leurs bénéfices et sortir d’importantes positions courtes, offrant aux traders une chance de reprendre la barre.