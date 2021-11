Bitcoin en dessous de 60 000 $ dans un mouvement de « réinitialisation du financement », teste un support clé : experts | Cryptomonnaie

La liquidation, qui a commencé en Asie à la suite des commentaires anti-crypto du directeur financier de Twitter et de la vigueur continue de l’indice du dollar, s’est accélérée, apparemment en raison du dénouement forcé des positions longues par les bourses.

« Nous avons vu des positions longues substantielles (d’une valeur de 335 millions de dollars) sur les échanges crypto Binance et FTX », a déclaré Laurent Kassis, expert en crypto ETF et directeur de CEC Capital, une société de conseil en crypto trading, lors d’un chat Telegram.

« C’est une combinaison de longues liquidations et de teneurs de marché se débarrassant de leur exposition risquée (haussière) », a ajouté Kassis. « L’effet de levier et la couverture delta deviennent plus chers à mesure que davantage de commandes inondent le marché. »