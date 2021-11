Bitcoin tombera-t-il en dessous du support clé de 57835 ? | Cryptomonnaie

Le BTC/USD s’est échangé à la baisse lundi et mardi après avoir atteint la résistance à 66100. Cela dit, le glissement s’est arrêté légèrement au-dessus de la barrière de support clé de 57835, ce qui a empêché la crypto de baisser le 27 octobre.e et 28e. Bien que la structure des prix suggère que la tendance haussière actuelle s’est essoufflée, nous n’appellerons pas encore à un renversement. Nous préférons attendre un plongeon sous 57835 avant de le faire. Ainsi, pour l’instant, nous resterons neutres.

Un plongeon clair et décisif en dessous de 57835 confirmerait un prochain plus bas plus bas et pourrait initialement cibler le plus bas du 12 octobree, à 52675. Si les vendeurs ne sont pas disposés à s’arrêter là, alors on pourrait les voir plonger vers les zones 50350, marquées par le plus bas du 6 octobree, dont la rupture pourrait prolonger la chute vers le plus haut swing intérieur du 24 septembree, au 45295.

En déplaçant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI a baissé et vient de toucher son orteil en dessous du niveau 30, tandis que le MACD se situe en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement, pointant vers le bas. Les deux indicateurs détectent une forte vitesse à la baisse, augmentant les chances d’une cassure en dessous du support clé de 57835.

Maintenant, à la hausse, nous commencerons à examiner la reprise de la tendance haussière dominante uniquement si nous voyons une cassure au-dessus du chiffre rond de 70000, légèrement en dessous duquel le jeton a atteint son record mercredi dernier, à 68920. Une telle cassure amènera Bitcoin dans le territoire inexploré et donc, sans sommets antérieurs ou creux de swing intérieurs pour marquer les prochaines résistances potentielles, nous ciblerons les prochains chiffres psychologiques. On visera d’abord le territoire 75000, puis la zone 80000.