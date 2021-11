Bonne affaire Bitcoin: la 3e plus grande adresse de baleine ajoute 207 BTC à 62 000 $ | Cryptomonnaie

Les baleines Bitcoin (BTC) sont de retour dans le jeu pour près de 60 000 $, car les données montrent le comportement classique du marché haussier.

Selon les ressources de surveillance en chaîne le 16 novembre, la troisième plus grande adresse de baleine Bitcoin a augmenté ses avoirs de 207 BTC.

Malgré une chute de 8% au cours des dernières 24 heures, Bitcoin reste un achat solide pour ses plus gros investisseurs.

Pour une adresse, désormais la troisième en importance avec un solde de 193 433,46915660 BTC, elle a ajouté l’équivalent de 12,84 millions de dollars à son solde au prix de 62 053 $ par Bitcoin.

« Pour l’instant, cette adresse a augmenté ses avoirs de 635 BTC en novembre », a noté le journaliste Colin Wu dans les commentaires sur l’événement.

« Le solde actuel de cette adresse est de 108 528,56 BTC et le revenu non réalisé est de 4 632 109 617,37 USD. »

Un tel comportement de baleine est en fait courant lors des courses de traders, comme en témoignent les données de la blockchain couvrant les pics des cycles précédents.

« À mon avis, les baleines et les grands acteurs couvrent généralement leurs Bitcoins en transférant vers des bourses de produits dérivés et en prenant des positions courtes lorsqu’ils achètent une énorme quantité de BTC sur des prix bas », a expliqué mardi un contributeur de la société d’analyse en chaîne CryptoQuant.

«Ce schéma est évident lors de la dernière course haussière (2017) lorsque l’indicateur All Exchanges To Derivative Exchanges a culminé à plusieurs reprises et que le prix a connu un bond après chaque fois. À l’heure actuelle, pendant le Bullrun, la métrique a culminé quatre fois, ce qui indique que les baleines achètent et couvrent leurs pièces en continu. »