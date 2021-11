Le prix XLM forme un modèle d’inversion inférieur, cible 0,40 $ | Cryptomonnaie

Le prix XLM semble prêt pour une augmentation car il rebondit sur le niveau de support de 0,35 $ pour la troisième fois.

La configuration du triple tap suggère un passage à 0,40 $ dans un scénario conservateur et à 0,42 $ dans une perspective optimiste.

Une ventilation du plus bas de la fourchette à 0,32 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du XLM a fortement chuté après avoir échoué à franchir un niveau de résistance crucial sur la période quotidienne. La baisse récente est la dernière pièce nécessaire pour compléter un modèle d’inversion de fond, suggérant que les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Stellar fasse un retour.

Prix ​​XLM pour faire un retour

Le prix XLM n’a pas franchi la barre des 0,42 $ à trois reprises au cours du mois dernier. Le récent échec du 10 novembre a entraîné une baisse de 20 % et a créé un creux à 0,35 $, qui est le troisième plus bas consécutif depuis le 30 octobre.

Le graphique des prix sur 4 heures montre maintenant que le jeton de remise a formé une configuration à triple pression, également connue sous le nom de formation technique d’inversion inférieure. Les acteurs du marché peuvent désormais s’attendre à ce que le prix XLM s’inverse et se précipite vers les barrières immédiates.

Le niveau de retracement de 50 % à 0,37 $ est le premier obstacle que Stellar rencontrera en montant. Effacer ce niveau le poussera vers 0,40 $, ce qui représente une avance de 13%. Dans un cas très haussier, la reprise pourrait s’étendre excessivement vers 0,42 $.

Bien que d’autres gains soient possibles, les perspectives haussières à court terme sont plafonnées à 0,45 $. Les investisseurs doivent s’attendre à une correction décente après que le prix XLM ait retesté 0,42 $ ou 0,45 $.

Un autre scénario auquel les traders doivent s’attendre est un nouveau test de la zone de demande, allant de 0,33 $ à 0,34 $ avant que le renversement ne se produise.

Graphique XLM/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XLM, une ventilation de ladite zone de demande à 0,33 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans cette situation, Stellar revisitera probablement la fourchette basse à 0,30 $.