Le prix de SafeMoon semble doubler alors qu’il entre dans la zone d’inversion à haute probabilité | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon poursuivra probablement sa descente de 46% à l’approche d’un plancher de support crucial.

Un plongeon dans la zone d’inversion à haute probabilité, s’étendant de 0,00000215 $ à 0,00000302 $ pourrait déclencher une tendance haussière explosive massive.

Une panne du niveau de support de 0,00000109 $ invalidera la thèse haussière de SAFEMOON.

Le prix de SafeMoon prend une pause par rapport à sa tendance haussière régulière alors qu’il retrace, brisant les barrières de support cruciales. Cela dit, ce n’est pas au-delà du réveil. En fait, SAFEMOON s’approche d’une zone d’inversion à forte probabilité qui est susceptible de mettre fin à la tendance baissière et de relancer un nouveau rallye.

Le prix de SafeMoon va catapulter plus haut

Le prix de SafeMoon a chuté d’environ 47% depuis le 29 octobre pour se négocier actuellement à 0,00000349 $. La baisse survient après que SAFEMOON a augmenté de 461% entre le 28 septembre et le 29 octobre.

L’altcoin a subi une baisse fatale après son plus haut historique en mai, mais la récente montée en puissance n’est que le début. Comme mentionné dans les articles précédents, le prix de SafeMoon boucle la boucle et vise à retester la barrière de résistance de 0,00000915 $.

Jusqu’à présent, il n’a marqué que le point médian de cette fourchette et subit actuellement une brève correction. Cependant, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de SafeMoon poursuive sa tendance haussière pour deux raisons :

SAFEMOON approche d’une zone d’inversion à forte probabilité.

L’indice de force relative (RSI) est sur le point d’atteindre la zone de survente.

La zone d’inversion à haute probabilité s’étend de 0,00000215 $ à 0,00000302 $. Un plongeon dans ce domaine mettra le prix SAFEMOON à un rabais important et déclenchera une frénésie d’achat parmi les investisseurs mis à l’écart. Par conséquent, catalyser un mouvement haussier qui brise les barrières de résistance de 0,00000377 $, 0,00000470 $ et 0,00000558 $ avant de s’élancer au plus haut du 29 octobre à 0,00000615 $.

Une action de prix similaire s’est produite en mai lorsque le prix de SafeMoon a plongé dans une zone d’inversion à haute probabilité, s’étendant de 0,00000239 $ à 0,00000388 $. La baisse a été suivie d’une augmentation soudaine de la pression d’achat qui a propulsé l’altcoin de 62%.

Alors que la raison initiale est davantage liée à l’action des prix de SafeMoon, la deuxième raison est le résultat de la récente baisse.

La baisse des prix de 47% observée depuis le 29 octobre a fait chuter le RSI d’un niveau largement suracheté à 94 à son niveau actuel de 42. Néanmoins, le RSI semble avoir plus de marge pour baisser jusqu’à ce qu’il atteigne le territoire de survente, ce qui suggère que le prix SafeMoon peut également continuer à baisser.

L’utilisation du RSI comme indicateur autonome peut être inexacte, mais associée à la zone d’inversion à haute probabilité, cela indique que le prix de SafeMoon est sur le point d’être régalé.

En ce qui concerne les objectifs à la hausse, 0,00000615 $ est un objectif initial pour le prix SafeMoon, mais l’altcoin est susceptible de franchir cette zone et d’atteindre les barrières cruciales de 0,00000774 $ ou 0,00000915 $. Ce mouvement constituerait des accélérations de 200% et 250% à partir du niveau de retracement de Fibonacci de 70,5% à 0,00000259 $.

Graphique 1 jour SAFEMOON/USDT

D’un autre côté, si le prix de Safemoon ne rebondit pas sur la zone d’inversion à haute probabilité, allant de 0,00000215 $ à 0,00000302 $, cela signalera une pénurie de pression d’achat. Dans un tel cas, le prix de SAFEMOOON revisitera la fourchette basse à 0,00000109 $. Un swing bas en dessous de ce niveau invalidera la thèse haussière et propulsera SAFEMOON à des plus bas historiques.