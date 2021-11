Bitcoin et Ether perdent du terrain alors que le directeur financier de Twitter exclut l’investissement dans la cryptomonnaie, le Dollar Index atteint son plus haut niveau en 16 mois | Cryptomonnaie

Le bitcoin, l’éther et d’autres pièces majeures subissent une pression de vente alors que les commentaires anti-crypto du directeur financier de Twitter ont aigri l’humeur du marché. La force continue de l’indice du dollar a probablement ajouté aux forces baissières.

Bitcoin s’échangeait de 4,3% en baisse ce jour-là, près de 60 800 $, tandis que l’éther affichait une perte de 5,3% à 4 320 $ au moment de la publication, selon les données de CoinDesk. Le litecoin, la pièce Binance, le jeton DOT de Polkadot et les pièces financières décentralisées de premier plan ont enregistré des pertes plus importantes.

La vente a commencé au début de l’Asie après que le Wall Street Journal a cité le directeur financier du géant des médias sociaux Twitter, Ned Segal, déclarant qu’investir des liquidités dans des actifs crypto comme le bitcoin « n’a pas de sens » pour le moment.

Segal a cité la volatilité des prix et le manque de règles comptables pour ces actifs comme des facteurs critiques empêchant l’entreprise de se diversifier dans les crypto-monnaies.

Bien qu’il n’y ait jamais eu aucune attente que Twitter annonce des investissements crypto, les commentaires de Segal ont probablement fourni une raison pour que les commerçants prennent certains risques à la suite de la hausse du dollar et de l’exigence controversée de déclaration de taxe crypto introduite par le projet de loi d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars signé par le président américain Joe Biden lundi.

Le projet de loi sur l’infrastructure oblige les courtiers à fournir à l’Internal Revenue Services des informations sur les commerçants effectuant des transactions pour un montant supérieur à 10 000 $. L’industrie de la cryptomonnaie craint que la définition du mot « courtier » ne soit illimitée, ce qui place les mineurs et les opérateurs de nœuds sous le coup du marteau fiscal et crée des problèmes de déclaration fiscale pour les investisseurs.

Peu d’entreprises comme Square, Tesla et MicroStrategy ont acquis le bitcoin comme actif de réserve, l’adoption généralisée par les entreprises reste à ce jour insaisissable. Lundi, des analystes ont déclaré à CoinDesk que la volatilité relativement élevée des prix du bitcoin retardait sa transition vers un actif refuge à partir d’un investissement à risque ou spéculatif.

L’indice du dollar, qui suit la valeur du billet vert par rapport aux principales devises fiduciaires, a atteint un nouveau sommet de 16 mois à 95,50 au début de la journée en raison des craintes persistantes que la Réserve fédérale puisse recourir à des hausses précoces des taux d’intérêt pour contenir l’inflation. Les hausses de taux d’intérêt sont généralement haussières pour les devises nationales et pèsent sur les couvertures d’inflation perçues comme le bitcoin et l’or. Comme l’or, le prix du bitcoin est également en dollars américains. Ainsi, un dollar en hausse est considéré comme baissier pour la crypto-monnaie.

La Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine a déclaré mardi qu’elle envisagerait des « prix punitifs de l’électricité » pour certaines mines crypto dans la prochaine étape de sa répression du minage crypto. La Chine a intensifié sa répression contre l’exploitation minière en mai et a déclaré le bitcoin, l’éther et le tether illégaux au troisième trimestre.

Les analystes ont déclaré que le bitcoin pourrait subir une baisse plus importante à court terme.

« Nous avons remarqué des ventes plus importantes sur Bitfinex ainsi que des ouvertures de nouvelles positions courtes », a déclaré Matthew Dibb, COO et co-fondateur de Stack Funds. Alors que les liquidations [forced closure of long positions] sont jusqu’à présent assez bas par rapport à la norme historique et les taux de financement se rapprochent de la stabilité, nous pourrions assister à un nouveau ralentissement de la BTC à court terme, car la dynamique commence à ralentir.

Martin Cheung, un trader d’options de Pulsar Trading Capital, a déclaré que le mouvement à la baisse représente une correction saine et pourrait s’étendre encore à 60 000 $ ou peut-être à 55 000 $.

« Nous assistons à des flux baissiers sur le marché des options depuis la fin de la semaine dernière », a déclaré Cheung à CoinDesk dans une conversation Telegram. « Les biais des appels de vente sont devenus baissiers. »

Les biais put-call mesurent le coût des options de vente ou des paris baissiers par rapport aux appels ou aux paris haussiers. Les valeurs positives indiquent une demande accrue d’options de vente ou de protection à la baisse.

L’asymétrie des put-call sur un mois est passée de -2% lundi à un sommet en quatre semaines de 5%, selon les données fournies par la société de recherche sur les dérivés crypto Skew. Alors que la jauge d’une semaine est passée de 1% à 6%.

Une baisse plus importante pourrait être observée plus tard mardi si le nombre de ventes au détail aux États-Unis dépasse les estimations et que les responsables de la Fed commencent à tirer la sonnette d’alarme sur l’inflation, renforçant les craintes de hausse des taux et renforçant la force du dollar.

Selon Netcost-Security, les ventes au détail dont la publication est prévue à 13h30 GMT devraient montrer que les dépenses de consommation dans la plus grande économie du monde ont augmenté de 0,7% en glissement mensuel en octobre.

Le président de la Fed d’Atlanta Raphael Bostic, le président de la Fed de Richmond Thomas Barkin, le président de la Fed de Philadelphie Patrick Harker et la présidente de San Francisco Mary Daly devraient s’exprimer pendant les heures américaines.

Le président chinois Xi et le président américain Biden se sont rencontrés lundi soir lors d’un sommet virtuel. Alors que les marchés attendent toujours les résultats de la réunion, les premiers rapports semblent positifs.

Mardi également, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, a réitéré que les dernières données et prédictions ne justifient pas une augmentation des taux d’intérêt en 2022.