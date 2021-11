Le prix de Cardano bloqué dans la consolidation alors que les traders ADA se préparent à une nouvelle baisse | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano n’a pas réussi à galvaniser l’enthousiasme des investisseurs alors que l’ADA continue de baisser.

Le tueur d’Ethereum est bloqué dans un schéma de consolidation et un plus bas pourrait être attendu si les traders ne ripostent pas.

Une reprise du prix de Cardano pourrait être difficile pour les traders, car un indicateur suggère que de nombreux investisseurs ADA sont désormais sous l’eau.

L’action des prix de Cardano s’est déroulée sans incident, après une baisse de 19% par rapport au plus haut du 9 novembre. Il semble qu’ADA soit désormais piégé dans un schéma de consolidation avec peu d’incitation à inverser la période de sous-performance. Une pression de vente supplémentaire pourrait faire baisser le tueur d’Ethereum vers 1,75 $.

Prix ​​Cardano pour tester des niveaux de support inférieurs

Le prix de Cardano est scellé dans un modèle de canal parallèle descendant sur le graphique journalier, ce qui rend les prédictions confuses alors que l’ADA continue de se consolider. Le jeton découvre actuellement des niveaux de support inférieurs, avec la première ligne de défense à 1,90 $, le plus bas du 21 septembre.

Une pression de vente supplémentaire pourrait voir le prix de Cardano chuter vers la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 1,87 $. Si ADA perd cette emprise et continue de perdre de sa force, les traders pourraient être incités à faire baisser le jeton vers le plus bas du 27 octobre à 1,80 $.

Le prix de Cardano pourrait descendre encore plus bas pour marquer la limite inférieure du canal parallèle à 1,75 $ si les traders ne parviennent pas à se défendre.

Graphique journalier ADA/USDT

Le modèle In/Out of Money Around Prix (IOMAP) d’IntotheBlock basé sur le volume suggère que même si le prix Cardano est capable de découvrir un support fiable à court terme, inverser la période de sous-performance peut être difficile. L’IOMAP indique que les investisseurs ADA qui sont sous l’eau sont considérablement plus élevés que ceux qui sont dans l’argent.

Selon l’IOMAP, le plus grand cluster de support est à 1,78 $, où 53 360 adresses ont acheté 850 millions d’ADA.

Cependant, si les traders de l’ADA décident d’inverser la période de performances médiocres, le prix de Cardano serait confronté à une résistance immédiate à la limite médiane de la configuration graphique dominante à 2,02 $, coïncidant avec la SMA de 21 jours. Un obstacle supplémentaire émergerait à 2,05 $, au plus haut du 28 octobre.

L’IOMAP suggère que le plus grand groupe de détenteurs de jetons avec un total de 418 370 adresses a acheté 5,59 milliards d’ADA à un prix moyen de 2,06 $, ce qui constitue l’obstacle le plus difficile pour le prix Cardano à court terme.

ADA IOMAP

Si le prix de Cardano parvient à dépasser la résistance susmentionnée, l’ADA serait confrontée à un nouveau vent contraire au SMA de 50 jours à 2,11 $, puis à 2,15 $, le plus haut du 11 novembre. Selon l’IOMAP, jusqu’à ce que le tueur d’Ethereum parvienne à dépasser 2,18 $, le jeton pourrait continuer à faire face à des défis difficiles à venir, avec peu de place pour de plus grandes aspirations haussières dans un proche avenir.