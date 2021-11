First Mover Asia : Bitcoin recule légèrement dans le soft trading ; lancement de l’ETF à terme vaneck à venir | Cryptomonnaie

Bitcoin a continué de se consolider après avoir échoué à maintenir un rebond des prix au cours du week-end ; l’éther diminue.

Bonjour, Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin diminue légèrement dans le commerce doux.

Opinion des techniciens : la dynamique haussière ralentit, même si les reculs restent limités.

Des prix

Bitcoin (BTC): 63 939 $, -1,1%

Éther (ETH) : 4 576 $, -0,3 %

Le marché bouge

Bitcoin glissait sur les marchés des actifs numériques, en baisse de 0,7% au cours des dernières 24 heures, et semblait établir une nouvelle fourchette dans les 60 000 $.

La mise à niveau très attendue du réseau de blockchain Taproot n’a pas fait grand-chose pour provoquer une secousse immédiate du marché, malgré les espoirs de certains analystes optimistes.

Le prochain catalyseur pourrait provenir du lancement mardi du VanEck Bitcoin Strategy ETF – le premier fonds négocié en bourse à terme bitcoin à être lancé depuis les débuts bien accueillis des ETF à terme bitcoin ProShares et Valkyrie il y a quelques semaines.

« Cette semaine, nous voyons un autre ETF à terme bitcoin commencer à se négocier, et les afflux seront révélateurs », a écrit lundi Matt Blom, responsable des ventes et du commerce de la société de cryptomonnaie Eqonex, dans une newsletter. « Une forte demande permettra au marché de s’installer, d’absorber les mains les plus faibles et de revenir vers l’ATH de Bitcoin et une impression de 70 000 $. »

Sur les marchés traditionnels, les prix du pétrole étaient sous pression, autour de 81 $ le baril pour l’indice de référence américain, au milieu des spéculations que le président Joe Biden pourrait augmenter le rythme des ventes de la réserve stratégique de pétrole américaine. Les rendements du Trésor ont augmenté sur les paris que la Réserve fédérale américaine pourrait devoir accélérer son retrait de la relance monétaire, perçue comme négative pour le bitcoin.

Sur le front de l’inflation, certains investisseurs ont spéculé que Biden pourrait utiliser son sommet avec le président chinois Xi Jinping pour annuler certains tarifs imposés sous l’ancien président Donald Trump. Et les commerçants aux États-Unis examineront de près le dernier rapport sur les ventes au détail aux États-Unis pour évaluer la santé des consommateurs – et comment ils réagissent à la hausse des prix la plus rapide en trois décennies.

« Nous semblons prêts pour des taux d’inflation à long terme plus élevés, mais pas pour une inflation galopante, ce qui est une très mauvaise toile de fond pour la société, mais une très bonne toile de fond pour une solidité continue de tous les actifs à risque, comme les actifs numériques », Jeff Dorman, directeur des investissements dirigeant d’Arca Funds, a écrit lundi.

Le point de vue du technicien

Bitcoin (BTC) se consolide après que les acheteurs n’ont pas réussi à maintenir un rebond des prix au cours du week-end.

La crypto-monnaie affiche des signes d’épuisement à la hausse sur les graphiques, ce qui suggère qu’une nouvelle baisse est probable, bien que limitée à la zone de support de 57 000 $ à 60 000 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures (voir ci-dessus, image vedette) a enregistré un signal de survente le 12 novembre, bien que les acheteurs aient rapidement pris des bénéfices autour du niveau de résistance de 66 000 $. Le RSI est actuellement neutre, ce qui signifie qu’une période de consolidation pourrait persister cette semaine.

Pour l’instant, la dynamique haussière ralentit sur le graphique journalier, indiquant un risque de recul des heures de négociation asiatiques.

Événements importants

10h30 HGT/SGT (2h30 UTC) : Discours de Philip Lowe, gouverneur de la Reserve Bank of Australia

12 h 30 HGT/SGT (4 h 30 UTC) : Indice de l’industrie tertiaire japonaise (sept. MoM)

15h45 HGT/SGT (7h45 UTC) : Indice des prix à la consommation en France (oct. YoY/MoM)

21h30 HGT/SGT (13h30 UTC) : Ventes au détail aux États-Unis (Oct. MoM)

22h15 HGT/SGT (14h15 UTC) : Production industrielle américaine (Oct. MoM)