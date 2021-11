Ethereum se prépare pour une correction alors que l’ETH se prépare à une baisse à 4 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum continue de grimper, mais une certaine pression de vente entre sur le marché.

Cycle de temps de sept semaines de Gann ‘Death Zone’ terminé, un mouvement correctif probable.

Le risque de baisse devrait être limité.

Le prix de l’Ethereum a maintenant terminé sept semaines consécutives de clôture des chandeliers hebdomadaires au-dessus de leur ouverture. En d’autres termes, sept semaines consécutives de chandeliers hebdomadaires verts/blancs. C’est un record pour Ethereum; le précédent record de clôture hebdomadaire haussière du chandelier était de cinq – entre les semaines du 19 mai 2017 et du 16 juin 2017.

Le prix de l’Ethereum pourrait chuter de 20% alors que Gann et Ichimoku mettent en garde contre une forte baisse à venir

Le prix de l’Ethereum est prêt pour un commerce de retour moyen violent et rapide. Cela est dû à un cycle de temps critique dans l’analyse de Gann connu sous le nom de « cycle de la mort ». Gann a averti que tout instrument ayant une tendance à un angle prononcé pendant sept semaines (quarante-neuf à cinquante-deux jours) risquait un mouvement correctif ou un changement de tendance quasi-immédiat.

L’analyse du cycle temporel de Gann est complétée par le comportement de confirmation des prix du système Ichimoku Kinko Hyo. Le prix de l’Ethereum présente des écarts importants entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen. Les écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen ne durent pas longtemps et se résolvent souvent en environ quatre à six périodes.

Le retracement projeté est la zone de valeur de 4 000 $ près du Tenkan-Sen hebdomadaire, mais le prix de l’Ethereum pourrait baisser jusqu’au Kijun-Sen à 3 300 $. Bien qu’il soit douteux que cela se produise, si Ethereum fait face à une capitulation vers le sud, son support final sur le graphique hebdomadaire est à 2 300 $, où résident Senkou Span B et le retracement de Fibonacci à 38,2 %.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USD

Une invalidation du retracement sud projeté se produirait si Ethereum clôturait à un nouveau plus haut historique.