Le président Biden promulgue le projet de loi sur les infrastructures, imposant les exigences de déclaration des courtiers | Cryptomonnaie

La crypto était absente des lèvres de tous les orateurs lors de la cérémonie de signature, le bipartisme et les emplois semblant être le thème de l’après-midi.

Après des mois d’examen minutieux par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis, le projet de loi sur les infrastructures – critiqué par de nombreux défenseurs de la cryptomonnaie – est désormais officiellement la loi du pays.

Lors d’une cérémonie devant la Maison Blanche lundi, le président Joe Biden a signé le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars devant un parterre de journalistes, de législateurs et de travailleurs syndicaux. Alors que la législation bipartite vise à fournir un financement pour les routes, les ponts, l’accès à Internet, les panneaux solaires, les stations de recharge de véhicules électriques et d’autres grands projets d’infrastructure, les législateurs ont inclus un langage applicable aux crypto-monnaies avant son passage dans les deux chambres du Congrès.

Le projet de loi tel qu’il a été adopté mettra en œuvre des règles plus strictes sur les entreprises qui manipulent des crypto-monnaies et étendra les exigences de déclaration pour les courtiers. Le projet de loi exige qu’à l’avenir, les transactions d’actifs numériques d’une valeur de plus de 10 000 $ soient signalées à l’Internal Revenue Service. Un groupe de sénateurs a initialement proposé un amendement au projet de loi qui aurait clarifié les exigences de déclaration de taxe crypto, mais la proposition n’a pas été approuvée en août.

Le bipartisme et l’emploi semblaient être le thème de l’après-midi, de nombreux orateurs s’adressant aux démocrates et aux républicains travaillant ensemble pour adopter le projet de loi. Biden a personnellement remercié les sénateurs Kyrsten Sinema et Rob Portman ainsi que le chef de la minorité Mitch McConnell pour leur rôle dans l’adoption de la législation par le Sénat.

« Pendant trop longtemps, nous avons parlé d’avoir la meilleure économie au monde. […] Aujourd’hui, nous y parvenons enfin », a déclaré le président américain. « L’Amérique bouge à nouveau et votre vie va changer pour le mieux. »

La majorité des sénateurs derrière l’effort pour amender le langage crypto dans le projet de loi a finalement voté oui, mais Pat Toomey a critiqué la législation comme « trop ​​chère, trop vaste, trop impayée et trop menaçante pour l’économie innovante de la crypto-monnaie » lorsqu’elle a été adoptée dans le Sénat. Il a qualifié l’exigence de déclaration de taxe crypto d' »impraticable ».

Le paquet infrastructure sur lequel nous avons voté aujourd’hui est trop cher, trop cher et trop impayé. Je ne pouvais pas le supporter. Ma déclaration complète : pic.twitter.com/IQPguSdkry – Sénateur Pat Toomey (@SenToomey) 10 août 2021

Bien qu’il soit désormais difficile pour un législateur américain de modifier la substance de l’exigence de déclaration crypto – qui devrait entrer en vigueur à partir de 2024 – d’autres ont utilisé l’adoption du projet de loi comme un appel à l’action. Shannon Bray, candidate libertaire à l’un des sièges de la Caroline du Nord au Sénat, a encouragé les électeurs à « élire des représentants respectueux de la cryptomonnaie » apparemment pour aider à lutter contre la mise en œuvre de la loi.

Biden a signé le projet de loi sur les infrastructures malgré un dernier effort signalé des sénateurs Ron Wyden et Cynthia Lummis pour modifier les exigences en matière de déclaration fiscale afin de « ne pas s’appliquer aux personnes développant la technologie blockchain et les portefeuilles ». On ne sait pas comment le projet de loi proposé par Wyden et Lummis affecterait la législation actuelle sur les infrastructures, qui devait passer à la fois par le Sénat et la Chambre avant d’atteindre le bureau du président.