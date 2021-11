La cassure du drapeau haussier de Solana suggère que SOL atteindra 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a gagné 6% samedi et a poussé Solana au-dessus du canal du drapeau haussier.

Un retour au-dessus du Tenkan-Sen doit servir de support si les traders veulent pousser Solana plus haut.

Les oscillateurs supportent une poussée vers 300 $.

L’action des prix de Solana a connu une clôture extrêmement haussière samedi avec une poussée massive de 6%. Les vendeurs dimanche ont tenté de ramener Solana plus bas mais ont échoué. Les traders ont finalement réussi à maintenir Solana au-dessus du Tenkan-Sen, créant un soutien à court terme. Une entrée haussière est maintenant en vue pour confirmer une hausse vers 300 $.

Le prix de Solana doit clôturer au-dessus de ce récent sommet du canal pour atteindre 300 $

Le prix Solana est très proche de générer un gain supérieur à 22%. Pour que cette hausse se produise, Solana doit clôturer à ou légèrement au-dessus du plus haut précédent de 246,50 $. Si cela se produit, une entrée longue théorique à 246,50 $ pourrait être déclenchée.

Le stop loss est positionné entre le Tenkan-Sen quotidien et le Kijun-Sen à 231,50 $. L’objectif de profit projeté est le niveau de 300 $. 300 $ est l’expansion de 100 % de Fibonacci, du plus bas de 176,95 $ le 27 octobre au plus haut de 259,90 $ le 6 novembre.

Les oscillateurs favorisent actuellement l’extension du prix du Solana à la hausse – en attendant une clôture du niveau d’entrée défini. L’indice de force relative et l’indice composite sont tous deux neutres, l’indice composite se rapprochant d’un croisement haussier de ses moyennes mobiles. De plus, les bandes Optex se sont aplaties près de leurs plus bas extrêmes et ont commencé à augmenter.

Graphique Ichimoku journalier SOL/USDT

Des risques à la baisse subsistent cependant. Une clôture quotidienne qui ramènerait le prix de Solana en dessous du Tenkan-Sen déclencherait de fortes ventes et signalerait que les traders ne veulent pas ou ne peuvent pas participer à la zone de valeur actuelle. Par conséquent, les acheteurs doivent se méfier de toute clôture quotidienne en dessous de la zone de valeur de 237,75 $.