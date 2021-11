Le modèle de continuation baissière de SafeMoon laisse entrevoir une baisse de 60%. | Cryptomonnaie

La consolidation des prix SafeMoon se poursuit pour sa cinquième journée consécutive.

Le fait de ne pas revenir au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,0000040 $ déclenchera probablement une vente massive.

Une volatilité extrême est attendue.

Le prix de SafeMoon connaît une évolution rare sur son graphique journalier en chandeliers. La consolidation a duré cinq jours – mais chaque jour depuis le 10 novembre a été une barre intérieure, ce qui signifie que les fourchettes de négociation ont constamment développé des hauts et des bas plus bas pendant cinq jours consécutifs. En conséquence, une cassure à la baisse déclencherait probablement des ventes puissantes.

Le prix de SafeMoon devrait rester baissier, mais le côté long ne doit pas être ignoré

Le prix SafeMoon a deux entrées commerciales hypothétiques disponibles – une haussière et une baissière. Du côté haussier du trade, l’entrée hypothétique serait un ordre stop d’achat à 0,0000040 $, un stop loss à 0,0000034 $ et un objectif de profit à 0,0000065 $. Par conséquent, l’entrée confirmerait un piège à traders et ramènerait SafeMoon aux conditions de trading Ichimoku haussières.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

La configuration longue hypothétique est invalidée si le prix de SafeMoon passe en dessous de 0,0000034 $ avant d’atteindre le niveau d’entrée du stop d’achat.

Du côté court du marché, l’entrée théorique est un ordre stop de vente à 0,0000034 $, un stop loss à 0,0000040 $ et un objectif de profit à 0,0000015 $. L’entrée courte, si elle est déclenchée, serait une cassure sous le fanion baissier. Attendez-vous à ce qu’un grand nombre d’ordres de vente se déclenche.

Les risques de baisse peuvent probablement être limités à Senkou Span B – le niveau de support le plus important au sein du système Ichimoku Kinko Hyo. Par conséquent, le prix de SafeMoon pourrait voir son risque de baisse limité entre 0,0000018 $ et 0,0000027 $, car Senkou Span B augmente considérablement entre le 18 et le 26 novembre.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

L’idée courte théorique est invalidée si le prix de SafeMoon passe à 0,0000040 $ avant que l’entrée ne soit déclenchée.