Le prix de Vechain voit les traders se préparer à de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de Vechain voit les traders faire une percée vers des sommets historiques.

Le prix de l’EFP commence à flirter avec la zone de surachat du RSI.

Les sommets de tous les temps sont à portée de main, mais la poursuite de la hausse semble limitée.

Le prix de Vechain (VET) connaît une cassure haussière par rapport à la formation de fanions qui a commencé le 9 novembre. La tendance haussière a été soutenue par la ligne de tendance ascendante violette et a vu l’action des prix dépasser le niveau pivot historique de 0,15 $. Attendez-vous à ce que les traders de Vechain poussent vers de nouveaux sommets historiques, mais avec l’indice de force relative étant suracheté, la hausse devrait être réduite.

Le prix de Vechain conserve encore quelques gains tant que les traders s’abstiennent de prendre des bénéfices

Le prix de Vechain connaît un solide mouvement haussier lundi, car les acheteurs peuvent pousser le prix de l’EFP hors du fanion vers le niveau de résistance mensuel R2. De nouveaux sommets de tous les temps sont à portée de main, mais cela pourrait aller dans les deux sens car l’indice de force relative est très proche d’être suracheté. Dans le premier scénario, les traders ont obtenu la poussée d’un nouveau record absolu, entraînant le RSI en surachat et limitant ainsi la poursuite de la hausse avec un retour rapide vers 0,16 $.

Le prix de l’EFP pourrait, cependant, également voir un scénario plus rentable où le prix de Vechain continue de respecter la ligne de tendance ascendante violette et va plutôt vers la mouture lente plus élevée. Cela verrait le RSI ralentir ou même plonger vers plus neutre alors que la tendance haussière se poursuit. Les acheteurs devraient être plus patients, mais cette stratégie ouvrirait la porte à 0,20 $.

Graphique journalier VET/USD

Si les traders continuent de le moudre le long de la ligne de tendance ascendante violette, le prix de l’EFP pourrait tomber plusieurs fois hors de la ligne. Mais similaire à ce mouvement, la ligne de tendance ascendante verte est toujours là pour le support. Donc, s’il y a une cassure baissière, attendez-vous à ce que la ligne de tendance ascendante verte agisse comme deuxième support à côté et voyez les traders toujours dans leur tendance haussière, même s’il y a un revers baissier à court terme.