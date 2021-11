Les traders XLM défendent la tendance haussière pour pousser Stellar dans une cassure de 20% | Cryptomonnaie

Le prix stellaire voit les traders intervenir alors que le prix XRP connaît une hausse.

Le prix XLM revient vers un nouveau test du niveau de résistance de 0,40 $.

Avec des traders ciblant 0,44 $, le rallye des prix XLM détient 20% des gains.

Le prix Stellar (XLM) connaît un solide rebond sur la ligne de tendance ascendante violette qui a lancé la tendance haussière fin octobre. Les traders ont récupéré des pièces XLM alors que certains vents arrière réapparaissent dans les crypto-monnaies ce lundi. Attendez-vous à ce que les traders s’assoient sur leurs mains et augmentent le prix jusqu’à 0,40 $ dans la première phase et suivent pour un nouveau test à 0,44 $.

Le prix XLM voit les traders adopter à nouveau Stellar, se préparant pour de nouveaux sommets historiques

Le prix stellaire a vu le volume d’achat augmenter ce lundi alors que le risque remet les investisseurs au travail. Les traders voudront d’abord cibler le niveau de résistance intermédiaire à 0,40 $, qui a vu pour la dernière fois un rejet clair pour les traders le 11 novembre. Attendez-vous à voir l’afflux massif, une montée rapide au-dessus de ce niveau avec un possible test de support, avant le prochain jambe plus haute.

Le prix XLM, une fois au-delà de 0,40 $, verra les traders faire un nouveau test de 0,44 $. Autour de ce niveau, les traders ont commencé à affluer et ont fait disparaître l’action des prix de près de 20 %. Si les traders jouent bien et s’abstiennent de prendre trop de bénéfices, attendez-vous même à un rapide coup vers de nouveaux sommets historiques à 0,46 $.

Graphique journalier XLM/USD

Le prix XLM pourrait subir une certaine pression si l’indice de force relative est mis sous pression et entre dans la zone de surachat. Cela entraînerait un afflux plus faible du côté acheteur et verrait l’équilibre se déplacer vers plus de volume côté vente. Dans ce cas, attendez-vous à une courte cassure de la ligne de tendance violette qui verra les traders entrer avec empressement et faire baisser le prix du XLM vers 0,36 $ avec la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours et le pivot mensuel de novembre comme support.