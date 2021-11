Bitcoin reste un actif à risque malgré le rallye induit par l’inflation de la semaine dernière, selon les experts de TradFi | Cryptomonnaie

Le battement de tambour « le bitcoin est une couverture contre l’inflation » est de plus en plus fort, alors que la crypto-monnaie a atteint de nouveaux records près de 69 000 $ mercredi dernier, après que les États-Unis ont signalé une inflation à un sommet de trois décennies.

C’était peut-être la première fois que la crypto-monnaie vieille de dix ans s’échangeait en tant qu’actif de réserve de valeur en réponse aux données économiques renforçant les craintes de pressions sur les prix incontrôlables. Cependant, les experts de la finance traditionnelle ne sont toujours pas convaincus de son acceptation croissante en tant qu’or numérique, une valeur refuge.

« Le rallye crypto sur une inflation élevée est un indice sur la direction qu’il prend en tant que classe d’actifs, mais la forte baisse en fin de journée souligne les limites », a déclaré Adam Button, analyste des devises et rédacteur en chef chez ForexLive. « Pour l’instant, le bitcoin est toujours un actif à risque. »

Risk-on fait référence à une situation dans laquelle les investisseurs sont prêts à investir dans des actifs sensibles à la croissance tels que les métaux industriels, les marchés boursiers, les devises des matières premières. Cela se produit généralement lorsque l’on s’attend à ce que l’économie se porte bien ou que la liquidité en monnaie fiduciaire est abondante.

Bitcoin est assez sensible aux attentes de changements dans la liquidité fiduciaire. La crypto-monnaie a enregistré un rallye sextuple à plus de 60 000 $ en 10 mois jusqu’en avril 2021 alors que la Fed imprimait des milliers de milliards de dollars pour contrer la récession induite par les coronavirus.

Et tandis que le bitcoin a augmenté de 3 000 $ sur les données d’inflation, les gains ont été plus que inversés à la fin de la journée, les marchés des taux d’intérêt ayant pris en compte une probabilité de plus en plus élevée de hausses de taux de la Fed de plus en plus rapides. Les marchés d’actions ont connu une action similaire. Les banques centrales augmentent souvent les coûts d’emprunt et aspirent les liquidités du système pour contenir l’inflation.

« La réaction de Bitcoin à l’inflation était apparemment plus alignée sur la lecture du marché boursier sur les implications d’une exposition spéculative peut-être étirée plutôt que sur l’érosion de la valeur du dollar », a déclaré John Kicklighter, stratège en chef du portail de recherche forex DailyFX. « L’utilisation de la crypto-monnaie semble être moins un utilitaire (comme un anti-fiat) qu’un véhicule spéculatif dans lequel se diversifier. »

Les commentaires suggèrent que la crypto-monnaie doit développer sa résilience aux ventes massives du marché boursier pour consolider sa position d’actif à risque et attirer plus de demande de valeur refuge de la part des investisseurs traditionnels du marché.

Les données de CoinDesk montrent que la corrélation sur 60 jours entre le bitcoin et le S&P 500 a récemment atteint 0,42, la plus élevée depuis au moins 18 mois. Pendant ce temps, la corrélation négative avec l’indice du dollar, qui suit la valeur du billet vert par rapport aux principales devises, s’établit à -0,22.

Un autre facteur censé empêcher le bitcoin de devenir un actif refuge est la volatilité de ses prix. « La stabilité sera tout aussi importante pour Bitcoin. Tout actif avec des fluctuations intrajournalières de +5% ne convient pas à une grande cohorte d’investisseurs, et ce sera une transition lente », a déclaré Button, ajoutant qu’il faudra des années pour cimenter sa relation avec l’économie réelle.

Les fluctuations des prix de Bitcoin pourraient se refroidir dans les mois à venir, les traders utilisant de plus en plus des pièces stables ou des devises fiduciaires au lieu de pièces crypto comme garantie pour négocier des contrats à terme.

Manque de preuves anecdotiques

Selon certains observateurs, l’histoire du bitcoin est trop courte pour tirer des conclusions et pourrait au mieux constituer une couverture contre l’inflation « en fonction du risque ».

En effet, le cas d’utilisation du bitcoin en tant que couverture contre l’inflation est testé pour la première fois. Le taux des anticipations d’inflation à 5 ans et 5 ans aux États-Unis, qui représente la façon dont le marché prévoit l’inflation à long terme, était dans une spirale descendante entre 2013 et début 2020, selon les données de la St. Louis Bank of Federal Reserve.

« Nous nous trouvons dans un environnement de pressions inflationnistes significativement élevées, un environnement qui est également un territoire complètement nouveau pour le bitcoin et sa fonction de réaction, en d’autres termes, il reste à voir si le bitcoin est une couverture d’inflation décente ou non », Marc-André Fogern, analyste principal chez Fogern Global FX, a déclaré à CoinDesk lors d’un chat LinkedIn.

Les analystes de JPMorgan ont cité l’attrait de la réserve de valeur du bitcoin et les attentes croissantes en matière d’inflation comme les principales raisons de l’augmentation de 40% de la crypto-monnaie en octobre. Cependant, il convient de noter que le rallye s’est produit lors de hausses du marché boursier.

Fogern a déclaré que la crypto-monnaie pourrait faire face à une pression de vente au cas où la Fed réagirait aux risques d’inflation avec une réduction plus rapide ou même des hausses de taux dans un avenir prévisible.

Kicklighter a déclaré que la volatilité élevée du bitcoin devient attrayante principalement lorsque le marché axé sur les mesures de relance est obligé de rechercher des rendements plus élevés plutôt que de rester dans un actif avec un taux de rendement réel ou ajusté en fonction de l’inflation négatif.

« Bien que le point de vue des commerçants de détail puisse considérer le BTC comme une alternative viable au dollar, l’argent plus profond derrière les intérêts institutionnels ne sera pas échangé contre Bitcoin lorsque la liquidité est une force motrice », a déclaré Kicklighter. « Cela verra probablement une offre plus forte pour des pairs comme l’euro, la livre et le yen, qui sont plus largement acceptés dans les structures financières mondiales. »

Baromètre du sentiment spéculatif

Les cambistes considèrent toujours le bitcoin comme un baromètre de l’appétit pour le risque global, tout comme les paires de yens japonais, ainsi que les actions technologiques et mèmes.

« Personnellement, je fais référence au flux et au reflux du mouvement du bitcoin de la même manière que je surveille les stocks de Tesla ou de mèmes », a déclaré Kicklighter à CoinDesk dans une réponse par e-mail. « Bien qu’il existe des différences significatives entre ces différents marchés, ils apportent du contraste et donc de la couleur sur l’appétit des commerçants de détail et professionnels qui cherchent à profiter de conditions spéculatives favorables. »

Selon ForexLive’s Button, le bitcoin peut être utilisé pour une lecture plus large sur les marchés et l’économie, mais uniquement à grands traits ou sur une base hebdomadaire. Les grands mouvements de crypto ont eu des effets d’entraînement sur les marchés boursiers plus tôt cette année. Par exemple, les actions américaines ont chuté le 19 mai alors que le bitcoin s’effondrait de 30% à 30 000 $.

« Au quotidien, il y a plus de bruit de bitcoin que de signal si vous négociez des devises, des obligations, des matières premières ou des actions », a déclaré Button, ajoutant que les rassemblements astronomiques de jetons meme comme dogecoin ou shiba offrent probablement un meilleur aperçu. dans la mentalité spéculative du public.

Un regard sur l’évolution des prix du bitcoin et du dollar australien-yen japonais (AUD/JPY), un indicateur de risque du marché des devises, nous dit que les traders traditionnels du marché peuvent avoir raison de considérer la crypto-monnaie comme un indicateur avancé d’un sentiment de risque plus large. Le graphique ci-dessous montre les hauts et les bas de bitcoin dans la paire de devises.

Le bitcoin a atteint un creux et a commencé à augmenter quatre semaines avant que l’AUD/JPY n’atteigne un creux à la mi-août de cette année, répétant la tendance observée en septembre-octobre 2020.

« La paire AUD/JPY est très dépendante de l’environnement de risque de l’économie mondiale. L’AUD restera demandé si la reprise économique mondiale se poursuit, aidant la paire à s’apprécier. Cependant, tout signe de détresse poussera les investisseurs vers le JPY, entraînant une dépréciation de l’AUD/JPY », a déclaré Forex.com dans un article prévisionnel publié en septembre.

Tout bien considéré, les observateurs traditionnels du marché pensent que le bitcoin n’a pas encore trouvé sa place en tant que couverture contre l’inflation. Cela dit, ils conviennent que la crypto-monnaie a franchi le Rubicon.

« Quant à devenir un atout grand public, je ne pense pas qu’il ne fasse aucun doute qu’il l’est déjà. Il a franchi le seuil maintenant et continuera à être accepté », a déclaré Button. « Ce thème séculaire est beaucoup plus important que de l’échanger autour de n’importe quelle publication de données économiques ou de tout autre thème avec lequel le marché flirte. »

Bitcoin a été vu pour la dernière fois à près de 65 825 $, ce qui représente un gain de 0,5% sur la journée, selon les données de CoinDesk.