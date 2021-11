Le volume du côté acheteur de Bitcoin augmente alors que les traders poursuivent leur tendance haussière vers 70 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin repasse au-dessus de 65 087 $ au début de cette semaine.

Les gains de prix du BTC se sont accompagnés d’une reprise du RSI, indiquant une augmentation des achats.

Les traders BTC tenteront à nouveau de casser 70 000 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) a augmenté ce lundi matin en raison d’un sentiment positif. Le prix du BTC a ouvert au-dessus de 65 087 $ et a vu le soutien des traders, défendant le niveau. L’indice de force relative (RSI) a connu une augmentation du volume côté achat, les traders se préparant à une tentative à 70 000 $.

Le prix du Bitcoin pourrait augmenter de 5% aujourd’hui alors que l’objectif des traders reteste à 70 000 $

Le prix du bitcoin a vu des traders défendre la ligne de tendance noire intermédiaire à 62 576 $ vendredi. Dans le même temps, le RSI a commencé à stagner et il y a eu une reprise du volume d’achat des traders. Avec l’écart plus élevé aujourd’hui, au-dessus de 65 087 $, les traders voient déjà un pop plus haut.

Le prix BTC a vu les traders défendre avec succès 65 087 $ avec plus d’afflux. Maintenant, les traders Bitcoin vont probablement s’asseoir sur leurs mains avant de tenter un nouveau test de 69 123 $. Alors que les pics de volume côté achat s’attendent à ce que les traders dépassent même 70 000 $, puis se dirigent vers le prochain niveau de Fibonacci à 38,2 %, environ 75 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

Le prix du BTC pourrait connaître une légère baisse en dessous de 65 087 $, alors que les traders tentent de combler l’espace en dessous où le prix s’est ouvert plus haut par rapport à sa fermeture dimanche soir. Les traders ne seront pas alarmés par cela et s’attendront peut-être même à ce qu’il n’y ait aucun comblement. Les traders reculeront encore plus après avoir subi de nombreuses pertes, ce qui les tiendra à l’écart du marché. Dans un tel scénario, l’ascension du prix du BTC pourrait être encore plus rapide, entraînant un pic vers 75 000 $.