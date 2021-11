La cassure du drapeau haussier de Bitcoin suggère plus de hausse, un support à 57 000 $ | Cryptomonnaie

« BTC est sorti du modèle Flag, et la dynamique d’achat devrait se poursuivre », a déclaré MintingM, une société de gestion d’actifs crypto basée à Mumbai, dans son rapport hebdomadaire sur le marché. « Bitcoin pourrait franchir la barre des six chiffres au quatrième trimestre. »

La défense de 62 500 $ de vendredi et la reprise qui a suivi ont établi un nouveau plus bas sur le graphique journalier et renforcé la cassure du drapeau confirmée lundi dernier. L’indice de force relative (RSI) sur 14 jours est biaisé haussier avec une impression supérieure à 50.