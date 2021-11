L’ETF à terme VanEck Bitcoin sera lancé sur CBOE le 16 novembre | Cryptomonnaie

VanEck, l’un des premiers gestionnaires d’actifs basés aux États-Unis à demander un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC), lance enfin son ETF à terme Bitcoin.

Selon un avis officiel du Chicago Board Options Exchange (CBOE), le FNB de stratégie Bitcoin de VanEck commencera à être négocié sur CBOE sous le symbole XBTF mardi.

Le nouvel ETF de VanEck rejoint le nombre croissant d’ETF à terme BTC lancés aux États-Unis, y compris l’ETF ProShares Bitcoin Strategy, qui est devenu le premier ETF à terme Bitcoin à commencer à être négocié à la Bourse de New York le 19 octobre. Stratégie Bitcoin de Valkyrie L’ETF a commencé à se négocier sur le Nasdaq sous le symbole BTF fin octobre.

La cotation de XBTF par CBOE intervient quelques jours seulement après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a officiellement rejeté la demande de Bitcoin ETF spot de VanEck. La SEC a fait valoir que le changement de règle proposé pour inscrire l’ETF ne répondait pas aux normes visant à « empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs » ou à « protéger les investisseurs et l’intérêt public ».

Lancé en 1955, VanEck est un gestionnaire d’actifs américain spécialisé dans les ETF et les fonds communs de placement thématiques et sur l’or. VanEck est connu dans la communauté crypto comme l’une des premières entreprises américaines à avoir déposé un dossier pour un ETF à terme Bitcoin. La société a déposé plusieurs dossiers d’ETF BTC auprès de la SEC depuis lors, mais n’a réussi à faire approuver son ETF à terme qu’à ce jour.

VanEck n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, le président de la SEC, Gary Gensler, a précédemment laissé entendre que la SEC serait plus ouverte à accepter des ETF basés sur des contrats à terme sur crypto-monnaie plutôt que par une exposition directe.

Cependant, certaines sociétés, telles que Bitwise Asset Management, restent optimistes sur un ETF Bitcoin pur potentiel, la société ayant même décidé d’abandonner son dépôt d’ETF à terme la semaine dernière. « En fin de compte, ce que de nombreux investisseurs veulent, c’est un ETF Bitcoin spot. Nous pensons que c’est possible. Bitwise continuera donc à poursuivre cet objectif et nous chercherons d’autres moyens d’aider les investisseurs à accéder aux incroyables opportunités de la crypto », a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise.