Le prix de Cardano envisage une hausse de 22% alors que les traders ADA font un retour | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a retracé environ 20% après avoir testé la barrière de résistance de 2,30 $.

Le repli a permis au marché surchauffé de se calmer, suggérant qu’une hausse de 20 % est probable.

Si ADA produit un plus bas inférieur à 1,72 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano s’en tient à la formation du fond arrondi alors qu’il continue d’augmenter lentement. La récente montée en puissance semble s’être défaite, mais la thèse haussière reste intacte et les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ADA poursuive sa tendance haussière.

Le prix de Cardano se prépare à une attaque haussière

Le prix de Cardano a inversé sa tendance baissière de neuf semaines après avoir atteint un plancher le 27 octobre. Ce mouvement a indiqué le début d’une tendance haussière et une formation potentielle de fond arrondi en jeu. Le prix de Cardano a augmenté de 22% entre le 6 et le 9 novembre, puis après avoir marqué la barrière de résistance de 2,30 $, ADA est retombé pour tester à nouveau la zone de demande, allant de 1,72 $ à 1,81 $.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano poursuive son ascension. Cette fois, cependant, ADA est susceptible de franchir la barrière de 2,30 $ et de franchir l’obstacle de 2,53 $, à environ 22% du prix actuel.

Cette légère reprise devrait faire face à un recul après avoir revisité la barrière de 2,53 $. Cependant, si le prix de Cardano le transforme en un plancher de support, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le soi-disant « Ethereum-killer » fasse place à 2,82 $.

Au-delà de ce plafond, ADA pourrait même retester le plus haut historique à 3,10 $, constituant une ascension de 50%.

Graphique ADA/USD 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Cardano, un nouveau test de la barrière de la demande de 1,72 $ à 1,81 $ l’affaiblira. Si ADA franchit cette barrière et produit une clôture quotidienne en dessous de 1,72 $, cela invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas.

Dans cette situation, le prix de Cardano pourrait explorer plus bas et retester le niveau de support de 1,58 $.