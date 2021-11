Les perspectives de Bitcoin sont plus positives | Cryptomonnaie

Bitcoin a plongé vers un support solide à 62000/61500 avec un rebond de 250 ticks au-dessus.

Ripple s’est stabilisé après la bougie engloutissante baissière de mercredi. Nous avons maintenu le premier support à 12100/12050 pour une perspective plus positive cette semaine.

Ethereum se consolide après la bougie engloutissante baissière, nous négocions donc latéralement ce qui est probablement un drapeau haussier.

Analyse quotidienne

Les perspectives de Bitcoin sont plus positives maintenant que nous avons un support solide à 62000/61500. Si nous pouvons maintenant nous maintenir au-dessus de 64500, nous pouvons cibler 66000/66500 puis retester 68000/68500. Une cassure à la hausse est un signal d’achat.

Meilleur support à 62000/61500. J’essaierais des positions longues avec des stops en dessous de 60000. Une cassure en dessous de 59000 est un signal de vente important.

Résistance mineure d’ondulation à 12050/12100. Une cassure plus haute cible 12600/12650. Nous devrions lutter ici dans un premier temps, mais une cassure à la hausse vise finalement 12900/13000. Ci-dessus, recherchez 13330/13380 avant un nouveau test du récent plus haut à 13450/13500.

Support solide à 11300/200. Une cassure sous 10150 est cependant un signal de vente ciblant 10750.

Résistance mineure d’Ethereum à 4700/50 cette fois. D’autres gains rencontrent une forte résistance à 4830/4860. De toute évidence, une cassure au-dessus du plus haut historique remet les traders aux commandes cette semaine, ciblant initialement 4940/50 puis 5165/85.

Premier support à 4550/4500. Les achats doivent s’arrêter en dessous de 4450. Une cassure plus basse est un signal de vente important pour cibler aujourd’hui 4350/30. Un creux pour la journée est probable. Les achats doivent s’arrêter en dessous de 4300. Une cassure ci-dessous est un signal de vente plus sérieux, ciblant initialement 4170/50 mais 4050/4000 est certainement possible.