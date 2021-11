Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les principaux cryptos explorent des sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble fort et prêt à conquérir des sommets plus élevés alors qu’il rebondit sur la zone de demande de 2 jours, allant de 60 018 $ à 63 567 $.

L’action des prix Ethereum reste contenue dans le canal parallèle ascendant, envisageant un nouveau test du niveau psychologique de 5 000 $.

Le prix d’ondulation se débat en dessous de la zone d’approvisionnement de 1,31 $ à 1,41 $, malgré un nouveau test de 2 $.

Le prix du Bitcoin a traversé le week-end avec une perspective haussière et bien que l’on puisse en dire autant du prix Ethereum, le prix Ripple est une toute autre histoire. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’agitation sur le marché des crypto-monnaies se poursuive jusqu’à ce que BTC prenne une décision autoritaire, commandant un afflux de capitaux d’autres altcoins.

Le prix du Bitcoin reste haussier

Le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à 69 000 $ le 10 novembre, mais depuis lors, il a chuté de 10 %. La correction a cependant poussé le gros crypto dans la zone de demande de 2 jours, allant de 60 521 $ à 63 620 $.

Cette décision a donné à BTC une base à partir de laquelle lancer une poussée d’élan haussier, lui permettant de se redresser de 6,5%. Bien que cette hausse soit optimiste, une clôture quotidienne au-dessus de 69 190 $ est nécessaire pour confirmer la tendance haussière. Cela consolidera les perspectives haussières et propulsera BTC pour marquer le niveau d’extension de Fibonacci de 161,8% à 77 525 $.

Cette remontée constituerait une montée de 17% et établirait un nouveau sommet. Dans certains cas, BTC pourrait étendre cette course à 80 000 $.

Graphique 1 jour BTC/USD

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin rentre dans la zone de demande de 2 jours, allant de 60 018 $ à 63 567 $, le récit haussier pourrait s’affaiblir un peu. De plus, si BTC produit une clôture quotidienne inférieure à 60 018 $, cela invalidera complètement la thèse haussière.

Cette décision pourrait encore faire baisser le gros crypto à 56 004 $.

L’action des prix Ethereum reste intacte

Le prix de l’Ethereum est sur une tendance haussière constante depuis le 29 septembre, produisant des hauts et des bas plus élevés. La connexion de ces lignes de tendance entraîne la formation d’un canal parallèle ascendant.

Cependant, cette reprise a été agitée et se situe actuellement au-dessus du plancher de support de 4 609 $ après que l’ETH a atteint un nouveau sommet à 4 875 $. Alors que le prix d’Ethereum est à quelques dollars de marquer la barrière psychologique de 5 000 $, il n’est pas clair si la reprise se poursuivra à la hausse sans retracement.

Les investisseurs doivent donc être prudents lors de la négociation d’ETH. Dans une perspective à long terme, le prix de l’Ethereum pourrait toujours rester instable et atteindre le niveau d’extension Fibonacci de 161,8% à 6 387 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Une panne du plancher de support de 4 609 $ indiquera une faiblesse parmi les acheteurs, et si le prix de l’Ethereum produit une clôture quotidienne en dessous de 4 387 $, cela créera un plus bas et invalidera la thèse haussière.

Les luttes de prix d’ondulation

Le prix Ripple a lutté pendant plus de trois mois maintenant pour franchir avec succès le niveau de résistance de 1,24 $ et rester au-dessus de celui-ci. Cette consolidation fera également face à la zone d’approvisionnement de 1,31 $ à 1,41 $, qui doit être franchie pour confirmer la tendance haussière.

Dans ce scénario, le prix Ripple testera à nouveau la barrière de résistance de 1,54 $ et tentera d’atteindre le plus haut de swing de 1,97 $ formé le 14 avril. Une clôture quotidienne au-dessus de cette barrière placera probablement le prix XRP sur la voie pour retester le plus haut historique à 3,317 $.

Graphique XRP/USD 1 jour

Au contraire, si le prix Ripple ne dépasse pas la barrière de résistance de 1,24 $, cela indiquera une faiblesse de la dynamique haussière. Cette décision fera baisser le prix du XRP de 17% pour atteindre un plancher de support stable à 1 $. Alors que les acheteurs peuvent tenter un retour ici, une clôture quotidienne en dessous invalidera probablement la thèse haussière et conduira à un effondrement du prix du XRP à 0,85 $.