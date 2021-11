Animoca Brands dévoile ses plans pour le métaverse K-pop NFT | Cryptomonnaie

Animoca Brands a annoncé son partenariat avec le label coréen Cube Entertainment pour créer un « métaverse K-pop ».

Les jetons non fongibles (NFT) continuent de perturber les industries du divertissement grand public, la société de jeux NFT Animoca Brands s’associant au label coréen, à l’agence de talents et à la société de production musicale Cube Entertainment, pour créer un « métavers de la musique K-pop ».

Annoncé le 15 novembre, le partenariat verra Animoca et Cube travailler ensemble pour créer des NFT multimédia célébrant les acteurs populaires et les musiciens de K-pop sur la liste de Cube. Les NFT comprendront des images telles que des portraits d’artistes et des pochettes d’album, ainsi que des sources sonores numériques telles que des albums complets.

Yat Siu, directeur général d’Animoca Brands, a déclaré qu’il avait hâte de commencer à travailler avec Cube pour « faire du métaverse ouvert une réalité ». Animoca a décrit le partenariat comme permettant «de véritables droits de propriété numérique et d’autres avantages de la blockchain» pour les artistes de la liste de Cube et leurs fans.

Ahn Woo Hyung, PDG de Cube, a déclaré que la collaboration sera « un début important pour diriger le marché mondial de la culture numérique et faire progresser l’industrie du contenu numérique ».

Cube gère environ 50 artistes K-pop, dont BtoB, Pentagone, (G)I-DLE et Lightsum.

Siu a longtemps mis l’accent sur la forme perturbatrice de propriété permise par les NFT, comparant auparavant l’impact des jetons non fongibles sur l’avancement des droits de propriété à la Renaissance dans l’Europe des débuts de l’ère moderne en juillet 2020.

Animoca a été étroitement liée à de nombreuses étapes clés de la croissance des NFT, ayant investi dans Dapper Labs après avoir vu la société mettre le réseau Ethereum à genoux à la suite du succès fulgurant de CryptoKitties en 2017 d’un bureau voisin.

En 2020, Animoca a obtenu un accord de licence mondial avec la Formule 1 pour le lancement de son jeu F1 Delta Time, avant de vendre pour 3 millions de dollars de NFT terrestres virtuels pour sa filiale métaverse The Sandbox dans le cadre d’une offre d’échange initiale hébergée par Binance à la fin du année.

Début novembre 2021, The Sandbox a levé 93 millions de dollars supplémentaires pour étendre son métaverse NFT.