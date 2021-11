Les altcoins peuvent-ils conserver leurs positions fortes contre Bitcoin (BTC) ? | Cryptomonnaie

Les traders ont restauré leurs positions perdues car la plupart des 10 meilleures pièces sont à nouveau dans la zone verte.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Le taux de Bitcoin (BTC) a augmenté de 3,32 % au cours des sept derniers jours.

Graphique BTC/USD par TradingView

Malgré la hausse des prix d’aujourd’hui, Bitcoin (BTC) n’a pas pu maintenir la hausse après avoir fixé le nouveau sommet à environ 68 500 $. De plus, le volume des transactions d’achat a diminué, ce qui signifie que les acheteurs ne sont plus aussi puissants qu’avant.

Dans ce cas, on peut s’attendre à une baisse jusqu’au support le plus proche à 60 000 $.

Bitcoin se négocie à 64 479 $ au moment de la publication.

XRP/USD

Le taux de XRP a légèrement augmenté au cours de la semaine dernière. La croissance a constitué 0,71%.

Graphique XRP/USD par TradingView

XRP continue de se négocier dans un large canal sans signaux baissiers ou haussiers. Les traders ont fait une fausse cassure de la résistance à 1,29 $, ayant confirmé la faiblesse des acheteurs.

Si les traders ne peuvent pas prendre l’initiative, la baisse pourrait se poursuivre dans la zone la plus liquide autour de 1,10152 $.

XRP se négocie à 1,1894 $ au moment de la publication.

ADA/USD

Malgré un gain de 2% au cours des sept derniers jours, le taux de Cardano (ADA) a diminué de 0,24% depuis hier.

Graphique ADA/USD par TradingView

Cardano (ADA) se négocie de la même manière que le XRP, car ni les traders ni les traders ne dominent pour le moment. Dans ce cas, l’action de prix la plus probable se poursuit latéralement dans la fourchette comprise entre le support à 1,832 $ et la zone la plus liquide autour de 2,10 $. Un tel scénario est pertinent jusqu’à la fin de la semaine à venir.

ADA se négocie à 2,042 $ au moment de la publication.