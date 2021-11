First Mover Asia : le bitcoin baisse après la mise à niveau de la racine pivotante ; gouttes d’éther | Cryptomonnaie

L’amélioration la plus significative du réseau Bitcoin en quatre ans a généré l’enthousiasme du week-end dans la communauté blockchain (et une courte vidéo) – mais rien de très excitant en termes de réaction des prix.

Bonjour, Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : la mise à niveau très attendue de Taproot de Bitcoin ne parvient pas à produire une augmentation notable des prix.

Le point de vue du technicien : la hausse à court terme semble limitée étant donné la perte de la dynamique positive.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 64 514 $ + 0,4 %

Éther (ETH): 4 562 $ -1,7%

Le marché bouge

Bitcoin se négociait à plat après la mise en ligne de Taproot, la plus grande mise à niveau du réseau de la blockchain en quatre ans.

La mise à niveau, qui a pris effet à 5h15, heure universelle coordonnée (1h15 HKT/SGT), avait été suivie de près par les traders et les analystes de crypto-monnaie en tant que facteur de marché de soutien, bien que de nombreux experts aient déclaré à CoinDesk plus tôt ce mois-ci que la phase -in était plus susceptible d’être considéré comme une avancée technologique à long terme qu’un catalyseur de prix à court terme.

L’étape technologique a été célébrée par les passionnés de Bitcoin, avec au moins un site Web pop-up « Taproot.watch » publiant une vidéo commémorative (et quelque peu amusante) pour sonner dans la nouvelle ère de la blockchain.

« Bien que la mise à niveau de Taproot soit généralement une évolution positive, le verdict n’est pas encore rendu si cela apportera une grande amélioration au monde de la blockchain », a écrit le PDG d’Apifiny, Haohan Xu, dans des commentaires envoyés par courrier électronique.

La plus grande crypto-monnaie s’échange principalement dans les 60 000 $ depuis qu’elle a atteint un sommet historique de près de 69 000 $ la semaine dernière. Les chercheurs de l’échange de crypto Kraken ont écrit vendredi que les ordres d’achat se concentrent autour de 62 000 $, alors qu’il semble y avoir des vendeurs intéressés entre 67 000 $ et 69 000 $.

Le Bitcoin (BTC) a chuté en dessous de 65 000 $, les acheteurs continuant de réaliser des bénéfices. Un support inférieur est vu autour de 60 000 $, ce qui pourrait stabiliser le recul actuel.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique en quatre heures est proche des niveaux de survente, similaire au 27 octobre, qui a précédé une hausse des prix de près de 10 %. Cette fois, cependant, les acheteurs pourraient faire face à une résistance d’environ 65 000 $ étant donné la perte de dynamique haussière cette semaine.

Les indicateurs suggèrent qu’une période de consolidation pourrait persister après l’apparition de signaux d’épuisement à la hausse sur les graphiques la semaine dernière. De plus, une divergence négative sur le RSI quotidien suggère une hausse limitée à court terme.

Le graphique hebdomadaire a montré une amélioration de la dynamique des prix, bien qu’une cassure décisive au-dessus de 69 000 $ doive être confirmée avant de projeter des objectifs à la hausse.

Événements importants