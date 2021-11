Chiliz (CHZ) gagne 170% après avoir lancé des NFT en direct dans le jeu pour les détenteurs de jetons de fans | Cryptomonnaie

Le lancement de NFT en direct dans le jeu et un écosystème en expansion rapide ont fait grimper le prix du CHZ et ont mis en évidence les solides fondamentaux du projet.

Cette année a vu un certain nombre de partenariats de haut niveau se former entre le secteur de la crypto-monnaie et les grandes ligues sportives, les équipes et les joueurs individuels. De nos jours, les joueurs s’engagent avec leurs fans en émettant des NFT en édition limitée et d’autres avantages associés à la technologie crypto et blockchain.

Les sociétés de cryptomonnaie font également connaître leur présence en cousant leurs noms sur des maillots, en achetant des droits de dénomination des stades et en payant pour des publicités intelligemment placées aux heures de grande écoute entre les pauses.

Chiliz (CHZ), le réseau blockchain derrière la plateforme d’engagement des fans Socios.com, est un projet qui a récemment suscité un regain d’intérêt grâce à son orientation dans le monde du sport et à l’aide apportée aux fans pour interagir avec leurs équipes et leurs joueurs préférés.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView montrent que depuis qu’il a atteint un creux de 0,243 $ le 29 septembre, le prix du CHZ a grimpé de 171% pour atteindre un sommet quotidien à 0,657 $ le 31 octobre et que les développements récents poussent maintenant le prix vers le plus haut.

Graphique de 4 heures CHZ/USDT. Source : TradingView

Trois raisons de la force croissante de CHZ incluent le lancement de NFT en direct dans le jeu, les récentes listes d’échange pour CHZ ainsi que ses nouveaux jetons de fans et l’écosystème de partenaires en expansion rapide du protocole.

Drops NFT en direct dans le jeu

Le développement qui a lancé le rallye actuel a été le déploiement du premier drop NFT en direct de la plate-forme, qui a eu lieu lors d’un match entre l’AC Milan et l’AS Roma.

Ce dimanche, l’histoire sera écrite avec la sortie du tout premier @AC Milan NFT. Voici comment vous pouvez être l’un des 100 SEULEMENT à en posséder un #ACMNFT | $ACM ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/0z1aGyFgAC – Socios.com (@socios) 29 octobre 2021

Avec cette conception, de nouveaux NFT sont créés au fur et à mesure en fonction des moments clés des matchs en direct, puis ils sont déposés dans le portefeuille des détenteurs de jetons de fans qui prédisent correctement le résultat du match.

L’annonce que cette nouvelle méthode de distribution des NFT a été suivie d’un pic de demande pour le jeton qui a continué de se développer dans les semaines suivantes.

Prise en charge CHZ et fan token

Une autre raison de la croissance de CHZ a été l’ajout de nouvelles listes d’échange, ainsi que ses nouveaux jetons de fans pour des clubs comme le São Paulo FC, l’AC Milan et Manchester City.

En plus des listes, Binance permet également aux fans de gagner des jetons de leurs équipes préférées en plaçant Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) et CH.

OKEx a également annoncé qu’il prendrait en charge les jetons de l’écosystème Chiliz et CHZ semble avoir bénéficié d’une nouvelle cotation de l’échange crypto d’eToro le 9 novembre.

L’expansion de l’écosystème soutient le rallye actuel

L’expansion de l’écosystème pourrait être un autre développement récent qui renforce les fondamentaux de CHZ.

Plus de 80 propriétés sportives ont annoncé des partenariats avec @chiliz X @socios, plus de +100 déjà signés. Tout en améliorant notre produit et en commençant à préparer une campagne marketing mondiale, nous nous concentrons sur la création d’un nouvel écosystème de fans de premier plan (engagement x monétisation). #innovation pic.twitter.com/mZKOL6IyDH — Alexandre Dreyfus (@alex_dreyfus) 6 novembre 2021

Récemment, la plate-forme a dévoilé un partenariat avec Kraft Sports and Entertainment qui verra les New England Patriots de la National Football League (NFL) et la Major League Soccer (MLS) New England Revolution rejoindre l’écosystème Chiliz et Socios.

Ce partenariat marque la première incursion de Chiliz dans la NFL et la MLS et indique que le protocole vise à s’étendre pour couvrir toutes les grandes ligues sportives où les fans demandent plus d’engagement.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour CHZ le 28 octobre, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, notamment le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix CHZ. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour CHZ a commencé à augmenter le 27 octobre et a atteint un sommet de 70 le 28 octobre, juste au moment où son prix a commencé à augmenter de 125 % au cours des deux semaines suivantes.