Le prix de Safemoon se rapproche du support alors que les traders attendent le bon moment pour la deuxième cassure | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon est dans la deuxième semaine de correction des prix.

Le prix de Safemoon a presque entièrement inversé la cassure haussière d’octobre.

Avec un support à 0,00000289 $, attendez-vous à un rebond et à une nouvelle cassure à venir.

Le prix de Safemoon (SAFEMOON) est bloqué dans une forte correction après le plongeon initial de la semaine dernière après avoir cassé le plus haut de juin. Le prix de Safemoon voit les traders pousser davantage le prix de Safemoon à la baisse, inversant presque mais complètement les gains. Le support arrive à 0,00000289 $ et pourrait potentiellement déclencher une nouvelle cassure comme il y a trois semaines.

Le prix de Safemoon voit les traders attendre un moment propice pour la prochaine cassure

Le prix de Safemoon a atteint 0,00000700 $ fin octobre avant que le prix ne s’inverse assez rapidement. Cette semaine n’a pas été une autre, et les gains d’octobre sont presque entièrement appariés. Cela dit, les traders se prépareront pour une autre cassure, car la cassure prouve que les bénéfices sont là et que les traders ne sont pas aussi insignifiants que depuis mai et tout l’été tout au long de l’été. Le support à 0,00000289 $, venant de début octobre, semble prometteur et verra sans aucun doute un ralentissement ou même un arrêt de la bougie baissière la semaine prochaine, car les haussiers voudront sans aucun doute saisir à nouveau l’opportunité.

Le prix de Safemoon verra les traders opter pour le commerce de fondu si 0,00000289 $ ne le maintient pas suffisamment, avec la ligne de tendance ascendante verte et 0,00000117 $ comme deux éléments de support proches. Comme les traders auront atteint en moyenne ces niveaux, attendez-vous à une cassure vers la ligne de tendance descendante rouge autour de 0,00000600 $. Lorsque le prix de Safemoon voit les traders franchir cette ligne de tendance rouge, attendez-vous à ce que davantage d’acheteurs affluent, et l’action des prix pourrait grimper vers 0,00001200 $, ce qui représenterait un rendement de 300 %.

Graphique hebdomadaire Safemoon/USD

Si Safemoon retombe dans son même régime que l’été dernier, attendez-vous à une pause en dessous de 0,00000289 $. Alors que le support se transforme en résistance, le prix de Safemoon pourrait rester muet en dessous de ce niveau et se retrouver coincé entre la ligne de tendance ascendante verte et la résistance. Attendez-vous à une compression prolongée avec les traders, en fin de compte, pouvant dépasser le niveau de résistance de 0,00000289 $ et faire remonter le prix vers 0,00000700 $ pour un nouveau test et une formation à double sommet.