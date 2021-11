Le prix de l’Ethereum détient des gains de 40% alors que les traders maintiennent la tendance abrupte en vie | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum s’est approché très près cette semaine pour atteindre le marqueur de valorisation de 5 000 $.

Le prix de l’ETH commence à baisser dans la zone de surachat du RSI, car les traders continuent d’acheter à l’occasion.

Avec l’attention croissante des médias, attendez-vous à ce qu’EHT bénéficie d’un soutien continu du côté des acheteurs.

Ethereum (ETH) devient un peu une valeur aberrante dans les crypto-monnaies, car la plupart des paires prennent une pause ces derniers jours après une forte course haussière. Le prix de l’ETH est une exception car le prix reste élevé, aidé par les vents favorables de l’attention croissante des médias et de l’intérêt croissant du grand public. Même l’indice de force relative (RSI) qui flirte avec le surachat ne semble pas déranger les investisseurs pour le moment, le prix de l’ETH ciblant 6 500 $ sur le niveau de résistance mensuel R3.

Le prix de l’Ethereum sort de l’ombre de Bitcoin alors qu’il dépasse l’attention des médias

Le prix de l’Ethereum suit une tendance haussière solide et constante depuis septembre après que le prix de l’ETH a rebondi sur la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours autour de 2 695 $. Depuis lors, une ligne de tendance ascendante maintient le prix de l’ETH sur la bonne voie vers 5 000 $. Mais même si la ligne de tendance se cassait, le prix Ethereum détient plusieurs niveaux de support, à chaque fois assez proches les uns des autres, ce qui empêcherait le prix ETH d’une correction en piqué.

Le prix de l’ETH a vu le volume du côté acheteur exploser au cours des dernières semaines avec une attention médiatique plus importante, apportant plus de soutien du grand public qui cherche à acheter des pièces Ethereum pour leurs investissements et leurs transactions. Le meilleur exemple est l’entrée à 4 060 $. Au cours de la dernière semaine d’octobre, le prix a franchi ce niveau, brisant le double sommet de septembre, uniquement pour que le prix de l’ETH baisse et teste le niveau de support avant de monter en flèche.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Attendez-vous à ce que le prix ETH que la ligne de tendance ascendante verte conserve son importance, et dans le cas contraire, attendez-vous à ce que le niveau à 4 060 $ fasse à nouveau l’affaire. Ce qu’il sera essentiel de voir la semaine prochaine, c’est que les traders peuvent à nouveau faire remonter l’action des prix et briser ce marqueur de 5 000 $ afin que les nouveaux arrivants dans la tendance haussière ne commencent pas à se retirer trop rapidement et puissent provoquer une correction trop importante pour récupérer sans faire de nouveaux sommets historiques. Si tel était le cas, le vent arrière de l’attention des médias se transformerait en vent contraire et pousserait le prix de l’ETH vers 3 018 $.