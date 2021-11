La correction des prix MATIC offre une opportunité pour une réaccélération de la tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon respecte une ligne de tendance baissière pour novembre.

Le prix MATIC voit les traders à l’aise car trois indicateurs ascendants soutiennent la tendance haussière.

Avec la correction, MATIC pourrait voir un potentiel de hausse de 100% et un objectif de prix de 3,0 $.

Le prix du Polygon (MATIC) est soumis à une certaine pression, la hausse étant plafonnée par une ligne de tendance descendante violette qui sera respectée tout au long du mois de novembre. Avec l’indice de force relative toujours assez élevé, il semble que les traders utilisent les baisses et les corrections comme une chance de faire la moyenne pour de plus longues périodes dans l’action des prix MATIC. Même si l’élément de support actuel échoue, les traders sont dans un siège de conduite confortable avec deux autres éléments de tendance haussière soutenant leur coin.

Le prix MATIC ne voit aucune raison de mettre fin à la tendance haussière

Le prix du Polygon a vu cette semaine le topside être à nouveau respecté, les traders incapables de dépasser et de briser l’élément baissier se dressant sur leur chemin à la hausse. Au lieu de cela, le prix du MATIC s’est encore corrigé à la baisse et a atteint un nouveau plus bas pour novembre autour de 1,51 $. Les traders ne se sont pas assis tranquillement dans un coin, effrayés par ce qui allait arriver, mais ont plutôt acheté à nouveau avec le volume côté achat élevé.

Le prix MATIC voit la preuve de cette explosion parallèle dans l’indice de force relative (RSI) qui est encore assez élevé, même lorsque le prix MATIC a atteint un nouveau plus bas pour le mois. Cela montre que les traders sont très présents et ramassent MATIC autour de la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours. Si cela ne suffisait pas, les traders ont le SMA de 200 jours, la ligne de tendance ascendante verte provenant de juillet et l’épine dorsale de cette tendance haussière et enfin, le niveau de support mensuel S1 entre 1,30 $ et 1,25 $.

Graphique hebdomadaire MATIC/USD

La présence des traders augmentant de jour en jour, attendez-vous à une cassure de sitôt, avec d’abord la cassure de la ligne de tendance descendante rouge qui éliminerait beaucoup d’traders dans le processus. Suite à la résistance, les traders MATIC feraient face entre 2,1 $ et 2,5 $. Certes, ce dernier correspond au niveau de résistance mensuel R1 et s’avérerait difficile à déchiffrer. Une fois là-bas, le prix du MATIC pourrait se redresser de 100% et cibler 3,00 $ dans le processus.