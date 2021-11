Le prix de Cardano voit les traders défendre leur rallye et pourrait détenir 65% de gains supplémentaires | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a vu les traders surmonter plusieurs vents contraires et sortir de la tendance baissière à court terme.

Le prix de l’ADA semble prêt à augmenter, car la dynamique du côté acheteur a explosé en seulement deux semaines.

Les traders sont confrontés à une double zone de résistance avant d’atteindre de nouveaux sommets historiques.

Le prix de Cardano a fait l’objet d’achats importants au cours des trois dernières semaines, le volume côté achat ayant connu une reprise de la demande grâce à une double configuration technique haussière. Les prix baissiers de l’ADA ont pu maintenir la révolte haussière en sourdine la semaine dernière, mais les traders étaient tout simplement trop prévoyants cette semaine, même avec des vents contraires qui prévalaient dans l’espace des crypto-monnaies. Attendez-vous à ce que les traders gardent le contrôle, même si un nouveau test se reproduisait ce week-end sur ou juste en dessous de la ligne de tendance verte ascendante, vers de nouveaux sommets historiques.

Le prix de Cardano voit les traders se préparer à des gains de plus de 60% et à de nouveaux sommets historiques

Le prix de Cardano a vu les traders faire une percée vers 2,42 $ cette semaine, mais le prix de l’ADA s’est évanoui à la fin de la semaine après que les marchés mondiaux aient posé des vents contraires aux crypto-monnaies dans l’ensemble. Avec cela, les traders ont plongé leur orteil dans l’eau pour voir à quel point la résistance des shorts près de cette double ceinture sera forte à 2,42 $ – 2,51 $. Les traders semblent se préparer à avoir un autre coup de couteau dans cette région au cours de la semaine à venir.

Le prix ADA a connu une reprise du volume côté achat pendant deux semaines, le plus bas des bougies hebdomadaires testant à chaque fois la ligne de tendance verte ascendante. Cette ligne de tendance est présente depuis la mi-juillet et maintient la tendance haussière en place pour le moment. Mais les traders ont une double entrée avec la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours juste en dessous comme une sorte de filet de sécurité en cas de rupture de la ligne de tendance.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Attendez-vous à ce que les traders continuent de prendre de l’élan, car l’indice de force relative (RSI) est toujours en leur faveur et est loin d’être en territoire de surachat. Cela offre une fenêtre d’opportunité encore plus grande pour plus d’entrées du côté acheteur de ce commerce. Lorsque les traders peuvent pousser les prix de l’ADA à travers la double résistance au-dessus de 2,51 $, attendez-vous à un nouveau test du plus haut historique à 3,16 $ dans les jours qui suivent.