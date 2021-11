Le prix de Solana a atteint un seuil et a vu les traders encaisser après avoir formé un double sommet sans précédent | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a été mis sous pression après que les traders ont atteint de nouveaux sommets historiques pour la deuxième semaine consécutive.

L’action des prix s’est rapidement estompée à la baisse et est tombée en dessous de 221,38 $.

Avec le RSI hebdomadaire en territoire de survente, le prix SOL a besoin d’une pause avant d’atteindre de nouveaux sommets.

Le prix de Solana a atteint de nouveaux sommets historiques de quelques ticks seulement par rapport au sommet historique de la semaine précédente. Les traders ont été relativement rapides à commencer à enregistrer des bénéfices et ont corrigé rapidement l’action des prix de près de 20%. Le niveau de résistance mensuel R1 ne montre aucun signe de résistance ou de support à prendre en compte, et a donc permis aux traders de courir le prix vers 221,38 $.

Le prix de Solana nécessite une autre correction pour offrir aux nouveaux acheteurs plus de potentiel de hausse

Le prix de Solana était sur une bougie haussière parfaite la semaine dernière, détenant 37% des gains. Cette semaine, cependant, s’est avérée plus difficile pour les haussiers des prix SOL, car le prix Solana a été mis sous pression par les prises de bénéfices aux nouveaux sommets historiques, et certains vents contraires sont apparus alors que les marchés mondiaux se renversaient après des chiffres d’inflation américains plus élevés que prévu inquiétants. les marchés. Le niveau de résistance hebdomadaire R1 n’ayant aucune importance, les baisses des prix de SOL pourraient rattraper la plupart des gains de la semaine dernière.

Le prix du SOL a connu une cassure en dessous de 221,38 $, mais cette correction ne s’est pas avérée suffisante pour faire sortir l’indice de force relative (RSI) hebdomadaire du territoire de surachat. Cet élément empêchera les nouveaux acheteurs ou les parties prenantes actuelles d’ajouter plus de positions à leurs avoirs Solana. Le prix de Solana devrait encore corriger à la baisse vers la ligne de tendance ascendante verte près de 185 $ pour que le RSI soit en territoire plus neutre.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Lorsque le prix SOL s’échangerait autour de la ligne de tendance ascendante verte et que le pivot mensuel à 185,00 $ entre en jeu, les traders du prix SOL auront trois incitations à obtenir à nouveau le prix Solana long, car le RSI sera également en leur faveur. Si les traders parviennent à franchir la ligne de tendance ascendante verte, attendez-vous à ce que la moyenne mobile simple sur 55 jours fournisse un support supplémentaire proche de 175,00 $.