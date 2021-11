Le prix du Shiba Inu en consolidation alors que les traders tentent de garder le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix Shiba Inu voit davantage la formation du fanion se respecter sur un graphique hebdomadaire.

Le prix SHIB a vu les traders essayer de maintenir l’action des prix au-dessus du pivot hebdomadaire à 0,00005433 $ mais a échoué.

Avec la poursuite de la consolidation, le RSI hebdomadaire pointe vers une surachat.

Le prix du Shiba Inu connaît des hauts et des bas plus bas, car le prix du SHIB est comprimé des deux côtés. Le fanion semblait prêt pour une cassure haussière, mais l’impression de l’inflation américaine a secoué les marchés mondiaux et fait pression sur les crypto-monnaies. Alors que les vents arrière commencent à s’estomper et que l’indice de force relative (RSI) hebdomadaire se négocie en surachat, attendez-vous à ce que le prix du SHIB se corrige davantage et se rapproche de 0,00004500 $.

Le prix de Shiba Inu voit les traders perdre de leur emprise alors que l’élan se déplace contre

Le prix de Shiba Inu a vu les traders essayer de repousser l’action des prix au-dessus du niveau de pivot hebdomadaire à 0,00005433 $, mais s’est arrêté dans leur élan alors que les vents arrière ont commencé à s’estomper après l’impression de l’inflation américaine mercredi. Le prix du SHIB a commencé à évoluer à la baisse alors que l’action des prix à la hausse a été plafonnée par la ligne de tendance descendante rouge. Avec la ligne de tendance ascendante verte venant d’en bas, le prix SHIB est pris dans une compression avec 0,00005000 $ comme prix moyen.

Le prix SHIB devrait continuer à baisser si le pivot hebdomadaire ne peut pas maintenir le prix élevé au-dessus de 0,00005433 $. Attendez-vous, dans ce cas, à ce que la ligne de tendance verte ascendante soit testée autour de 0,00004500 $. Une cassure en dessous au cas où le sentiment du marché se renverserait aiderait les traders à une autre baisse vers 0,00003535 $, un niveau historique essentiel avec le plus haut de la première semaine et le plus bas de la dernière semaine d’octobre.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Si les haussiers peuvent ignorer le RSI hebdomadaire en territoire de survente et que le sentiment du marché redevient un vent arrière au lieu d’un vent contraire, attendez-vous à une cassure haussière du fanion en première instance d’un test sur 0,00007500 $, ce qui correspond au sommet de la semaine dernière. Si les traders peuvent trouver un nouvel élan et que le volume côté achat augmente encore après la cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, attendez-vous à un nouveau test du plus haut historique à 0,00008860 $.