Le prix d’Algorand recule avant de reprendre la tendance haussière vers 2,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand se corrige après une performance fulgurante de deux jours.

La cassure du triangle ascendant sur le graphique 12H indique une hausse.

Le prix ALGO reste sur la bonne voie pour récupérer 2,50 $ et au-delà.

Alors que le grand-père des crypto-monnaies, Bitcoin, entre dans un mode de consolidation, les altcoins, comme Algorand, semblent avoir pris la vague haussière actuelle dans leur foulée.

Le prix de l’ALGO a augmenté de plus de 10 % au cours des deux derniers jours de bourse, sortant de la fourchette d’un mois et demi pour atteindre les plus hauts niveaux depuis le 13 septembre à 2,43 $.

Le dernier rallye du prix ALGO s’explique par son partenariat avec Watr Foundation, une nouvelle fondation enregistrée en Suisse. Watr est connu pour son protocole visant à numériser les chaînes d’approvisionnement et à renforcer la transparence en matière de durabilité.

Algorand devrait surperformer dans les semaines à venir, étant donné l’accent mis sur un protocole respectueux de l’environnement, sécurisé et interopérable, qui offre un avantage aux investisseurs par rapport à Bitcoin.

Le prix d’Algorand attend le temps avant la prochaine hausse

Le prix d’Algorand étend sa correction par rapport aux sommets de deux mois atteints vendredi, perdant 3,5% au cours des 12 dernières heures. Les traders d’ALGO cherchent à retester la barre des 2 $ une fois de plus.

Malgré le recul, la tendance haussière renouvelée d’ALGO reste intacte après que le prix a confirmé une cassure à la hausse d’un triangle ascendant sur le graphique de 12 heures un jour auparavant.

La cassure technique a ouvert la porte à un rallye vers 2,63 $, qui est l’objectif de modèle mesuré.

Au cours de leur voyage vers le nord, les traders ALGO seront confrontés à une résistance initiale à des sommets de deux mois de 2,43 $, au-dessus desquels le sommet du 13 septembre de 2,55 $ sera mis à l’épreuve.

La reprise de ce dernier conduira à une navigation en douceur vers la cible du motif mentionné ci-dessus.

Graphique ALGO/USD 12 heures

Avec la baisse de l’indice de force relative (RSI) sur 14 jours, pour le moment, le prix de l’ALGO pourrait chuter davantage vers la moyenne mobile simple (SMA) à 21 $ à 1,94 $.

Si le retrait correctif s’accélère, les traders d’ALGO pourraient étendre leur contrôle vers le support féroce à 1,88 $, où coïncident le plus bas haussier de 50-SMA et le plus bas du 11 novembre.

Plus au sud, une cassure soutenue sous la confluence du support triangulaire et du 100-DMA à 1,83 $ confirmera l’échec de la configuration et appellera à un retournement baissier.