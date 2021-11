Le prix Dogecoin se prépare à une vente alors que le support de 0,25 $ semble menacé | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin démarre le week-end du mauvais pied.

Le rejet à des niveaux plus élevés ouvre le potentiel de baisse de DOGE.

RSI reste baissier, 0,25 $ est le niveau à battre pour les traders DOGE.

Le prix du Dogecoin prolonge l’élan baissier précédent, en lançant le week-end du mauvais pied, bien qu’il reste dans la fourchette de négociation de mercredi.

Après avoir été témoin de bonnes affaires dans les deux sens, le prix du Dogecoin s’est stabilisé dans le rouge vendredi, les traders refusant de céder le contrôle après un renversement temporaire observé jeudi.

Les vendeurs de DOGE sont revenus après que Binance, le plus grand échange crypto au monde en termes de volume de transactions, a annoncé qu’il avait temporairement suspendu les retraits de DOGE à la suite d’une mise à niveau.

Au contraire, les utilisateurs de Binance ont déclaré que l’échange crypto ne leur permet pas d’effectuer des retraits jusqu’à ce qu’ils renvoient le DOGE. Les rapports contradictoires ont pesé négativement sur le sentiment autour de la pièce à thème canin.

Le prix du Dogecoin doit franchir ce niveau clé pour lancer une tendance à la baisse

Le graphique journalier de Dogecoin montre que le prix DOGE oscille en dessous de la pente ascendante 100-DMA à 0,2588 $, n’ayant pas réussi à trouver l’acceptation au-dessus de l’obstacle haussier immédiat, placé à la 21-DMA horizontale, maintenant à 0,2680 $.

Les traders DOGE sont susceptibles de conserver le contrôle tant que le prix reste inférieur à ce dernier.

Pendant ce temps, l’indice de force relative (RSI) à 14 jours est légèrement inférieur au niveau de 50,00, ce qui suggère que le biais baissier devrait rester intact à court terme.

Les vendeurs DOGE ciblent désormais un support puissant autour de 0,25 $ pour déclencher l’inconvénient supplémentaire. Ce niveau est la confluence du support de la ligne de tendance haussière et du 50-DMA en hausse.

Une clôture quotidienne en dessous de ce support critique est nécessaire pour initier une nouvelle baisse vers le plus bas de mercredi de 0,2337 $.

Plus au sud, le plus bas du 28 octobre à 0,2272 $ pourrait venir à la rescousse des acheteurs de DOGE, en dessous duquel le plus bas du 27 octobre à 0,2179 $ sera la dernière ligne de défense pour eux.

DOGE/USD : Graphique journalier

À la hausse, l’acceptation au-dessus de 21-DMA pourrait offrir des jambes supplémentaires à la reprise du prix DOGE, appelant à un test du 200-DMA horizontal critique à 0,2848 $.

Notez que le prix DOGE n’a pas résisté au-dessus du 200-DMA plus tôt cette semaine, déclenchant le nouvel élan baissier de la pièce meme.

Le chiffre rond de 0,30 $ sera de retour sur les radars des traders DOGE si la barrière 200-DMA est supprimée de manière soutenue.