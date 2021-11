Risque de baisse d’AVAX limité à 61 $ alors qu’Avalanche prend des bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix d’AVAX fait face à une pression de vente après avoir atteint de nouveaux sommets historiques.

Plusieurs zones de support existent pour AVAX en cas de faiblesse.

100 $ reste la cible principale pour de nouveaux sommets historiques.

Le prix AVAX évolue latéralement depuis qu’il n’a pas atteint le niveau de prix critique de 100 $. Certaines faiblesses implicites de Bitcoin et d’Ethereum pèseront très certainement sur AVAX, mais les risques de baisse devraient être limités.

Le prix AVAX se consolide et attend une orientation claire du marché

Le prix de l’AVAX est sur une tendance haussière constante depuis le plus récent creux important de 51 $ le 12 octobree. Depuis le 12 octobree, AVAX a gagné 90 % sans un nouveau test ou un retrait significatif. Le rejet de près de 100 $ était le premier signe qu’un retrait pourrait se produire – mais cela ne s’est pas encore produit.

Les oscillateurs de l’indice composite et des bandes Optex offrent un aperçu de la probabilité qu’une baisse du prix AVAX se maintienne. Les bandes Optex restent proches des conditions de surachat extrêmes et commencent tout juste à baisser et à s’éloigner de ces extrêmes. De plus, l’indice composite est passé en dessous de ses deux moyennes mobiles et se situe dans une zone de valeur neutre – ce qui indique que tout mouvement à la baisse d’AVAX est susceptible de se prolonger pendant un petit moment.

Les risques à la baisse pour le prix AVAX devraient être limités à la zone de valeur de 61 $. Le niveau de 61 $ contient le retracement de Fibonacci à 38,2 %, Senkous Span A et un nœud à volume élevé dans le profil du marché. Cependant, il est possible qu’AVAX ne teste pas ce plus bas et puisse, à la place, trouver son prochain plus bas au Kijun-Sen (75 $).

Graphique Ichimoku journalier AVAX/USDT

Les traders voudront observer tout mouvement suggérant qu’AVAX éclate au-dessus de la consolidation actuelle qui se développe. Par exemple, une clôture quotidienne au-dessus de 94 $ serait un avertissement précoce pour tout vendeur à découvert qu’une poussée vers le niveau de 100 $ est imminente.