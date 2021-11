Polkadot plonge en dessous du support clé alors que DOT regarde 35 $ | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot passe en dessous d’un niveau de support fondamental Ichimoku pour la première fois depuis le 30 septembre e .

. Baisse de 27% pour Polkadot car il existe peu de structure de support entre l’ouverture de vendredi et le plus bas prévu.

Un recul de Polkadot est nécessaire pour maintenir un marché sain et en croissance.

Le prix du polkadot est passé en dessous du Kijun-Sen quotidien pour la première fois depuis le 30 septembree. Cela pourrait déclencher une pression de vente accrue qui se prolongera tout au long du week-end.

L’objectif de prix Polkadot pour une baisse est limité à 35 $

Le prix de Polkadot a un écart substantiel entre les niveaux de support sur le graphique quotidien Ichimoku. Les niveaux de soutien à court terme du Tenken-Sen (48,75 $) et du Kijun-Sen (46,88 $) n’ont pas servi de soutien. En dessous de ces deux niveaux Ichimoku, il n’existe plus de support Ichimoku, seul un nœud à volume élevé à 41 $. Mais si cela échoue, les traders doivent s’attendre à une baisse rapide.

Le profil de volume de 2021 est extrêmement mince en dessous de 41 $, ce qui pourrait agir comme un accélérateur pour faire baisser le prix de Polkadot vers 37 $. Cependant, les acheteurs peuvent attendre environ le niveau de 37 $ pour entrer à nouveau car il contient le niveau de support final Ichimoku, Senkou Span B et le point de contrôle du volume 2021. La combinaison de ces deux niveaux fournit une zone de prix extrêmement favorable.

Cependant, la vente baissière anticipée pourrait ne pas se concrétiser. Les oscillateurs montrent que certains niveaux de retrait ont été atteints et que la pression à la baisse peut ne pas être aussi faible que prévu. L’indice de force relative teste les niveaux de survente de 50 et 40 – qui se sont maintenus au cours des trois mois et demi. De plus, les groupes Optex sont sortis des extrêmes de surachat et sont entrés en territoire neutre. Enfin – et c’est le plus important – l’indice composite a atteint son niveau de support historique et a créé une divergence haussière cachée.

Graphique Ichimoku journalier DOT/USDT

Une clôture quotidienne du prix de Polkadot au-dessus de 53 $ invaliderait tout sentiment baissier à court terme.