Le soutien des prix SafeMoon n’a pas réussi à contenir un risque croissant de baisse de 30% | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon est tombé en dessous d’une zone de support primaire, indiquant une baisse des prix.

Le reste de la cassure inférieure n’a pas permis de récupérer Safemoon au-dessus du support.

30% de réduction pour SafeMoon avant le week-end.

Le prix SafeMoon n’a pas pardonné aux acheteurs d’entrée tardive. Après avoir atteint un nouveau sommet de six mois de 0,0000070 $ le 29 octobree, SafeMoon a connu une vente régulière avec peu ou pas de répit pour les traders. SafeMoon est actuellement en baisse de près de 50% par rapport aux sommets d’octobre – et va probablement encore baisser.

Le prix de SafeMoon prévoit une forte baisse avant le week-end ; peu de support existe entre 0,0000039 et 0,0000028 $

Le prix de SafeMoon a eu un niveau de support difficile pour les vendeurs à franchir à 0,0000039 – qui contient le Tenkan-Sen hebdomadaire (rayon épais, bleu) et le retracement de Fibonacci à 61,8%. Pendant sept séances de bourse consécutives, les traders ont attaqué ce niveau de support et ont finalement pu le franchir lors de la vente de mercredi. Un nouveau test de cette évasion a eu lieu jeudi, mais c’est là qu’il s’est arrêté. Une nouvelle pression à la baisse est donc désormais probable.

Après l’échec du support, le plus bas cible projeté est une zone de confluence de l’expansion de 61,8 Fibonacci et des niveaux de retracement de Fibonacci 88,2 % à 0,000028 $. Cela représenterait une baisse de 30% par rapport à l’ouverture de vendredi. Cependant, certains supports peuvent atteindre 0,0000030 $, car il s’agit d’un nombre psychologique robuste et du sommet d’un nœud à volume élevé.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

Il y a un Kumo Twist qui se produit le 17 novembree cela peut sauver SafeMoon de toute vente prolongée. Si le prix de SafeMoon continue de baisser vers le 17 novembree, cela pourrait déclencher un mouvement correctif haussier. Les Kumo Twists sont souvent des points d’inversion de l’action des prix, surtout si un instrument évolue vers la date du Kumo Twist. Toute réponse haussière vers le 17 novembree verra probablement un nouveau test du support d’origine – désormais devenu résistance – à 0,0000039 $.