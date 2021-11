Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: la tendance à la hausse de la crypto menace avant le week-end | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet cette semaine, mais fait face à une pression de vente à court terme.

Le prix de l’Ethereum risque de s’inverser en raison d’un puissant cycle de Gann.

Prix ​​XRP à l’intérieur d’un drapeau baissier et au risque de passer en dessous de cette tendance baissière.

L’action des prix du Bitcoin continue de digérer la baisse constatée mercredi alors que les prix poursuivent leur lente baisse vers le sud. Le prix de l’Ethereum achève une tendance haussière de sept semaines, créant un tournant probable et un mouvement correctif extrêmement probable. Le XRP risque une baisse de 48% s’il ne parvient pas à maintenir ses niveaux de support Ichimoku.

Le prix du Bitcoin s’approche de son support final avant qu’une baisse à 54 000 $ ne se produise

Le prix du Bitcoin teste actuellement son dernier niveau de support Ichimoku, le Kijun-Sen (63 250 $), avant de décider de rebondir ou de s’effondrer. Si Bitcoin ne parvient pas à maintenir le Kijun-Sen comme support, le niveau de support suivant au sein du système Ichimoku Kinko Hyo est le sommet du Cloud à 54 250 $. Cela représenterait une baisse de 15% par rapport à l’ouverture de vendredi. D’un autre côté, si Bitcoin tombe à ce niveau, alors 54 250 $ devraient tenir car 54 250 $ sont l’extension Fibonacci à 61,8 % et l’hebdomadaire Tenkan-Sen.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

Si le support se maintient sur le Kijun-Sen, alors l’action latérale des prix au cours du week-end serait le scénario le plus probable que les traders observeraient. Dans ce scénario, Bitcoin ferait probablement une pause et attendrait que le Tenkan-Sen hebdomadaire augmente pour revenir à l’équilibre avec le prix du Bitcoin.

Le prix de l’Ethereum termine le cycle temporel de la «zone de la mort» de Gann, une action baissière sur les prix est probable

Le prix de l’Ethereum, bien qu’il ait atteint de nouveaux sommets historiques, est menacé de faire un mouvement correctif profond en raison d’un puissant cycle temporel de Gann que Gann a appelé son cycle de « zone de la mort ». Ce cycle est un cycle de quarante-neuf à cinquante-deux jours (sept semaines). Gann a écrit qu’un mouvement correctif violent est probable si un instrument suit une tendance à forte pente sur sept semaines. Ethereum est un exemple classique de ce cycle. Compte tenu des écarts importants sur le graphique hebdomadaire entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen, un mouvement correctif est de plus en plus probable.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USD

Les retracements projetés pour Ethereum sont le Tenkan-Sen à 3 750 $ et le Kijun-Sen à 3 300 $. Une baisse vers l’un ou l’autre de ces niveaux permettrait un retour à l’équilibre du système Ichimoku, créant des conditions suffisantes pour une reprise d’une phase d’expansion haussière forte. Bien sûr, toutes les projections baissières à court terme seront éliminées si Ethereum devient parabolique et atteint de nouveaux sommets historiques.

L’action des prix XRP pourrait générer un piège à traders méchant s’il passe en dessous de 1,00 $

Le prix du XRP s’inscrit dans un schéma de continuation baissier à plus long terme connu sous le nom de drapeau baissier (canal rouge). Le niveau de support principal que XRP doit détenir est le bas du cloud (Senkou Span A) et le point de contrôle du volume 2021, tous deux à 1,09 $. En dessous, seul le Chikou Span peut prendre en charge le XRP. En conséquence, les traders cibleront probablement une forte configuration courte à toute clôture à ou en dessous de 0,98 $ pour cibler les zones de valeur de 0,65 $ à 0,70 $.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USDT

Pour invalider la configuration baissière actuelle, les acheteurs doivent prendre en charge le prix XRP au-dessus du drapeau baissier et au-dessus du 8 novembree clôture à 1,29 $. Les traders pourraient également surprendre les vendeurs à découvert en maintenant le Kijun-Sen et le Senkou Span B à 1,15 $ comme support.