Les traders XLM récoltent un volume de 0,36 $ tandis que le prix Stellar vise plus haut | Cryptomonnaie

Le prix stellaire a vu les traders rejetés à la hausse au niveau historique de 0,40 $.

Le prix XLM a rebondi sur deux supports techniques la veille.

Attendez-vous à un nouveau test de la ligne de tendance et voyez les traders faire grimper les prix à 0,45 $.

Le prix Stellar (XLM) fluctue un peu plus après le mouvement des crypto-monnaies qui a secoué les marchés mondiaux mercredi. Avec la baisse de l’action des prix XLM, les traders ont eu une fenêtre d’opportunité à environ 0,36 $, avec deux éléments techniques soutenant les traders et limitant les traders dans leur élan. Attendez-vous à ce que l’élan se renforce davantage en faveur d’une action haussière avec un pop vers 0,45 $ d’ici la semaine prochaine.

Le prix XLM forme des signaux haussiers avec 0,45 $ comme objectif de prix

Le prix XLM a vu les traders prendre un certain volume à 0,36 $, le pivot mensuel fournissant un support et la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours le soutenant et offrant une opportunité d’achat. Avec cela, un canal de tendance haussière s’est formé qui devrait fournir un soutien supplémentaire dans les prochains jours et générer un potentiel de hausse supplémentaire pour l’action des prix Stellar. Attendez-vous à un nouveau test de 0,40 $ au début, qui devrait facilement casser maintenant après que les traders aient retrouvé une nouvelle force dans les creux à 0,36 $.

Graphique journalier XLM/USD

Le prix XLM verra sûrement les traders tester à nouveau la ligne de tendance ascendante violette, pour tester à quel point la conviction est actuellement forte parmi les traders XLM. Attendez-vous à ce que cette ligne de tendance ascendante violette maintienne le support et comprime davantage l’action des prix à la hausse contre 0,40 $ dans un triangle haussier au sein du canal de tendance nouvellement formé. Une fois passé là-bas, c’est une route ouverte vers le niveau de résistance mensuel R1 à 0,45 $. Les traders recevront alors un peu d’aide de la moyenne mobile simple de 55 jours franchissant les 200 jours et formant une croix dorée qui devrait propulser encore plus d’activité côté achat et soutenir davantage les traders dans leur tendance haussière.