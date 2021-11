Sotheby’s acceptera les offres ETH en temps réel pour les enchères de Banksy | Cryptomonnaie

La prestigieuse maison de vente aux enchères Sotheby’s a annoncé qu’elle accepterait les offres d’Ethereum (ETH) en temps réel pour sa vente aux enchères du 18 novembre qui comprend des œuvres du célèbre artiste de rue Banksy.

Sotheby’s affirme que ce sera la première fois qu’une maison d’enchères acceptera la crypto en temps réel comme devise standard de paiement lors d’une vente aux enchères sur une œuvre d’art physique. La vente aux enchères, intitulée « The Now Evening Auction », présente les Trolley Hunters de Banksy et Love Is In The Air.

Bien que les prix des enchères soient annoncés en ETH, les enchérisseurs gagnants ont la possibilité de payer les travaux en Ether, Bitcoin (BTC) ou USD Coin (USDC).

Les chasseurs de chariots de Banksy

Sotheby’s a commencé à accepter le BTC et l’ETH comme paiement en mai pour une autre vente aux enchères de Banksy. Il a soutenu financièrement des projets NFT, notamment en fournissant un financement de démarrage pour le studio NFT et la plate-forme technologique blockchain Mojito. Il a également lancé une plate-forme NFT sur le thème de Metaverse avec Pranksy, PleasrDAO, Paris Hilton et d’autres en tant que conservateurs en octobre.

Sotheby’s n’est cependant pas la seule parmi les maisons de vente aux enchères impliquées dans la crypto et la blockchain.

La maison de vente aux enchères concurrente Christie’s a été la première à accepter l’ETH comme moyen de paiement lors d’une vente aux enchères CryptoPunks qu’elle a organisée en mai dernier. Christie’s a également vendu aux enchères The First 5000 Days de Beeple pour plus de 69 millions de dollars.

La maison de vente aux enchères Phillips a accepté ETH et BTC lors de sa vente aux enchères pour le panneau Laugh Now A de Banksy, qui s’est vendu pour plus de 3 millions de dollars en juin dernier.