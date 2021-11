Les traders Dogecoin se préparent à pousser DOGE plus haut | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin continue de s’estomper après un rejet par la SMA à 200 jours mercredi.

Le prix DOGE est toujours dans sa tendance haussière et les traders ont déjà réagi dans une mentalité d’achat à la baisse.

Attendez-vous à ce que le prix se corrige d’abord un peu plus loin, ce qui offre aux traders une meilleure fenêtre d’opportunité pour devenir long.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est dans une phase de consolidation car les bougies des prix quotidiens diminuent en taille, mais un modèle de prix clair, sous la forme d’un fanion ou d’un drapeau n’est pas encore visible. Bien que le prix DOGE semble lourd, attendez-vous à ce que les baisses supplémentaires soient limitées, les traders étant prêts à acheter toute baisse qui pourrait se produire. Attendez-vous à ce que les traders défendent la région de 0,24 $ et d’ici la semaine prochaine, dépassent la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à environ 0,29 $.

Le prix du Dogecoin est dans une stratégie d’achat à la baisse avec une cassure haussière imminente

Le prix du Dogecoin continue de s’estomper aujourd’hui après la chute de mercredi. Après cela, les traders étaient impatients d’intervenir et d’acheter la baisse à environ 0,24 $, reflétée par le rebond de la ligne de tendance descendante rouge. Alors que le prix DOGE s’est corrigé assez rapidement en intrajournalier et est revenu à des niveaux plus modérés, la longueur des bougies a commencé à baisser. Cela indique une consolidation, car les traders sont poussés hors de leurs tentatives de faire baisser les prix davantage.

Graphique journalier DOGE/USD

Avec l’indice de force relative (RSI) largement équilibré, les haussiers devraient avoir suffisamment de raisons et de soutien pour construire davantage de positions longues sur le prix DOGE, car la hausse offre un retour à 0,35 $. La seule lutte que les traders pourraient affronter dans leur ascension serait le SMA de 200 jours, qui pour le moment résiste à tout test par le bas. Les traders devront récupérer le volume côté acheteur pour correspondre et faire sortir les traders de leurs positions courtes. Si des vents arrière se présentent, attendez-vous à ce que le rallye prenne de la vitesse et entame peut-être même une montée raide.