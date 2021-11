Le prix du Bitcoin va se déchaîner en prédiction de la mise à niveau de Taproot et de l’approbation de l’ETF au comptant | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin s’est remis d’une baisse en dessous de 65 000 $ avant la première mise à niveau de BTC en quatre ans.

Alors que Bitcoin se concentre davantage sur la confidentialité, les détenteurs s’attendent à ce que la mise à niveau alimente le rallye de fin d’année de BTC.

Deux événements clés, la mise à niveau de Taproot et la décision de la SEC sur l’ETF VanEck Bitcoin spot, sont prévus avant le 14 novembre.

Les analystes s’attendent à une volatilité plus élevée des prix du Bitcoin avant deux événements clés. L’approbation d’un ETF spot Bitcoin pourrait être un tournant pour la plus grande crypto-monnaie, tandis que la mise à niveau de Taproot devrait fournir un taux d’adoption plus élevé pour BTC.

Bitcoin se prépare à un rallye massif avant des mises à niveau clés

Le prix du bitcoin a chuté de plus de 6 000 $ le 11 novembre, alors que Cardano, Solana et Polkadot se préparaient à un retour. Des mises à jour importantes dans les réseaux d’Ethereum-killer ont fait grimper les prix et les analystes s’attendaient à une augmentation de la volatilité, qui a maintenu le prix du BTC. L’actif le plus important par capitalisation boursière s’est maintenant remis de la baisse et se négocie au-dessus de 65 000 $ au moment de la rédaction.

La mise à niveau de Taproot devrait améliorer la confidentialité de Bitcoin et favoriser l’adoption de la crypto-monnaie. La mise à niveau devrait avoir lieu à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Le moment de cette étape importante dans le réseau Bitcoin coïncide avec la décision de la Securities & Exchange Commission (SEC) sur l’ETF Bitcoin spot.

L’approbation de l’ETF VanEck est susceptible de déclencher une remontée du prix du Bitcoin puisque l’approbation de l’ETF ProShares a envoyé l’actif à un nouveau sommet historique. Les commerçants ont attendu l’approbation de la SEC sur un ETF Bitcoin spot, car les experts considèrent que le marché Bitcoin Futures est presque saturé. En fait, de nombreux experts considèrent que les ETF Bitcoin Futures sont un moyen coûteux d’exposer un portefeuille à BTC.

Colin Wu, un journaliste chinois, a récemment commenté l’importance de la mise à niveau de Bitcoin Taproot et a fait la lumière sur le calendrier des approbations restantes de l’ETF.

L’activation de la mise à niveau de Bitcoin Taproot le 14 novembre et l’approbation par la SEC américaine de l’ETF VanEck Bitcoin spot pourraient augmenter la volatilité du marché Bitcoin. pic.twitter.com/ycfEEupiF1 – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 novembre 2021

Les données sur les contrats à terme sur Bitcoin d’OKEx, l’un des principaux échanges asiatiques de crypto-monnaie, montrent que les commerçants de détail s’attendent à ce que le prix BTC poursuive sa course haussière. BTC est en passe d’atteindre un nouveau record historique cette semaine.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du BTC et ont noté que Bitcoin présente actuellement la configuration la plus haussière de tous les temps.