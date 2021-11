Le prix XRP affichera des gains de 25% si les traders peuvent surmonter cet obstacle | Cryptomonnaie

Le prix XRP oscille en dessous du niveau de retracement de 50 % de Fibonacci à 1,24 $.

Une clôture décisive au-dessus de ce niveau de résistance déclenchera probablement une ascension de 25% à 1,54 $.

Si les traders Ripple produisent un plus bas inférieur à 1 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix du XRP oscille en dessous d’une barrière cruciale depuis plus de deux mois et montre des signes qu’il envisage de la dépasser. Ce mouvement nécessitera la force des acheteurs et pourrait déclencher une montée rapide vers des niveaux significatifs.

Le prix XRP tâtonne

Le prix du XRP est en difficulté car il rencontre le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 1,24 $. Le jeton de remise est en dessous de ce niveau depuis plus de deux mois. Alors que la récente montée en puissance a produit une clôture au-dessus de cet obstacle, le nouveau test a échoué et a conduit à une chute en dessous. Par conséquent, on ne sait pas où le prix XRP se dirigera ensuite.

Une clôture quotidienne au-dessus de 1,24 $, suivie d’un nouveau test de la même barrière confirmera une cassure réussie. Un tel mouvement verra la remontée des prix du XRP pour tester à nouveau les prochains niveaux significatifs à 1,42 $ et 1,54 $, coïncidant avec les niveaux de retracement de Fibonacci à 62% et 70,5%.

Le passage de 1,24 $ à 1,54 $ constituerait une ascension de 25 %. Cependant, dans un cas très haussier, le prix XRP pourrait prolonger cette période jusqu’à atteindre le plafond de 1,66 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent incertaines pour le prix XRP, un échec à briser 1,24 $ indiquera que les acheteurs ne sont pas encore prêts. Cette évolution pourrait déclencher une correction de 14% à 1 $, où le jeton de remise pourrait donner une nouvelle chance à la reprise.

Une clôture quotidienne en dessous de cette valeur, cependant, produirait un plus bas plus bas et invaliderait la thèse haussière du prix XRP.