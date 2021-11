Les marchés des dérivés de Bitcoin sont «plus sains» qu’au premier trimestre, selon une recherche après un nouveau démantèlement de l’effet de levier | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a secoué les traders à effet de levier dans un style classique cette semaine, mais de nouvelles données suggèrent que le marché est globalement en meilleure santé qu’au début de l’année.

Soulignant les conclusions de sa dernière newsletter hebdomadaire, la société d’analyse de données Arcane Research a montré à quel point les marchés à terme sont devenus alignés au quatrième trimestre 2021.

Un marché « plus sain » maintient le biais haussier durable

Avec une correction soudaine des prix BTC causant une douleur maximale aux traders longs à effet de levier mercredi, le sentiment a commencé à vaciller sur la force du marché.

Cela est injustifié, les chiffres suggèrent, car structurellement, les marchés des produits dérivés sont beaucoup plus solides qu’ils ne l’étaient lors de la montée initiale à 64 900 $ en avril.

Arcane s’est concentré sur la base dite des contrats à terme – la différence entre le prix au comptant de Bitcoin et le prix à terme sur diverses bourses.

Les mois de janvier à avril 2021 ont connu une forte augmentation sur trois mois, atteignant un sommet de 46% et 45% pour Binance et FTX, respectivement, au plus haut historique BTC/USD d’avril.

En revanche, les contrats à terme CME Bitcoin ne se négociaient qu’à une prime de 12% à l’époque.

Maintenant, cependant, non seulement les trois fournisseurs sont pratiquement égaux, mais la base est beaucoup plus basse – même si Bitcoin dépasse ses performances d’avril.

Actuellement, Binance, FTX et CME ont des primes de 14 %, 13 % et 8 %, respectivement.

« La base est beaucoup plus basse maintenant que lorsque BTC s’échangeait au-dessus de 60 000 $ en avril, ce qui indique un marché plus sain », a ajouté Arcane dans des commentaires sur Twitter.

Graphique de base à 3 mois des contrats à terme sur Bitcoin. Source : Arcane Research/Twitter

Jours restants avant la première décision de l’ETF Bitcoin spot

Comme l’a rapporté Cointelegraph, le rythme du changement parmi les institutions en ce qui concerne l’exposition au Bitcoin devient de plus en plus révélateur.

L’or, qui a connu des performances de prix médiocres sur une période prolongée par rapport au BTC, perd rapidement du terrain alors que les investisseurs optent pour la crypto-monnaie prédominante.

Grayscale, opérateur du plus grand fonds Bitcoin, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), a désormais dépassé les actifs sous gestion du plus grand fonds aurifère au monde.

Les fonds négociés en bourse (ETF) basés sur des contrats à terme sur Bitcoin établissent également des records, tandis que l’opérateur potentiel Bitwise a déclaré cette semaine qu’il échangerait ses plans contre un produit au comptant.

Les régulateurs américains doivent rendre une décision sur le premier ETF au comptant, de VanEck, le 14 novembre.